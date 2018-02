Yonne, France

Les auxerrois devront sans doute continuer à changer de train à Laroche Migennes, pour aller ou revenir de Paris .

Le Conseil d'orientation des infrastructures préconise en effet à la place de l'électrification, l'utilisation de locomotives bimodes (diesel-électrique) ou à hydrogène.

Nous avons besoin d'infrastructures modernes et ça n'en prend pas le chemin : Guillaume Larrivé

Une décision que ne comprend pas le député d'Auxerre Puisaye Guillaume Larrivé. « Au 21ème siècle il est tout à fait normal d'avoir des lignes ferroviaires électrifiées. Et si on veut demain une liaison ferroviaire entre la capitale et Auxerre en une heure environ , on a évidemment besoin d'infrastructures modernes. Donc ce rapport technocratique de la commission ne va évidemment pas dans la bonne direction. »

Les trains hybrides ou à hydrogène sont une solutions si l'électrification est abandonnée : Guy Ferez

En revanche pour le maire d'Auxerre Guy Férez le possible abandon de l'électrification et l'alternative proposée est tout à fait acceptable. « Ce n'est ni un coup dur ni un renoncement, dans la mesure où aujourd'hui, les trains hybrides, dièsel-électrique, ont des capacités beaucoup plus importantes. Et il y a également l'hypothèse des trains à hydrogène, comme il en circule déjà en Allemagne. Ce qui compte d'ailleurs , ce n'est pas le matériel ou l'infrastructure. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'arrivée d'Auxerre, il y ait suffisamment de capacité pour transporter toutes celles et tous ceux qui souhaitent prendre le train. »

Le gouvernement devrait prendre une décision définitive dans les semaines qui viennent concernant l'électrification de la ligne Auxerre- Laroche Migennes.