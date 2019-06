L'enquête publique autour de la 3e ligne de métro à Toulouse démarre cette semaine

Elle s'appelle officiellement TAE pour Toulouse Aérospace Express mais presque aucun toulousain n'a retenu ce nom, pour l'heure. La troisième ligne de métro n'est qu'un vague concept et le restera tant que les premiers coups de pioches ne seront pas visibles. Donc au mieux, à partir de 2021. Pourtant cette ligne qui reliera les pôles majeurs du groupe Airbus (Colomiers, St Martin du Touch et Defence and Space à Montaudran) doit déjà être dans les têtes : l'enquête publique démarre ce 6 juin, jusqu'au 18 juillet.

Pendant toute la durée de l’enquête, il est possible de prendre connaissance des modalités de l’enquête publique et de consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé mis à disposition à l’adresse suivante : www.registre-numerique.fr/enqueteTAE-CLB. La version papier du dossier d’enquête publique et un registre pour déposer ses observations et propositions, seront accessibles au siège de Tisséo Collectivités mais aussi en mairie de Blagnac, Colomiers, Ramonville, Labège; à Toulouse Métropole ou encore au Sicoval.

La 3e ligne de métro recouvre 21 stations. - Tisséo

L'emplacement des stations affiné mais pas encore définitif

On connait déjà l'emplacement des futures stations pour bon nombre d'entre elles, de façon plus ou moins précise. Quelques exemples :

Colomiers Gare : sur le parvis de la gare SNCF à proximité immédiate de l’échangeur n°4 Colomiers Centre sur la voie rapide RN124.

: au niveau de la halte TER dans le périmètre de la ZAC de Montaudran. Institut national polytechnique de Toulouse : dans le centre commercial de Labège

La commission d'enquête rédigera ensuite des conclusions et un avis, favorable ou non, avec, éventuellement, des réserves. À la suite de l’enquête publique, la déclaration du projet, attendue fin 2019-début 2020, validera la poursuite du projet en le déclarant d'utilité publique. Les travaux pourront démarrer en 2021, avec une mise en service annoncée pour 2025. 200.000 voyageurs quotidiens sont attendus sur cette ligne.

Les marchés pour la maîtrise d’œuvre des secteurs Sud-Est et Nord-Ouest ont été attribués ce 5 juin pour un total de 25 millions d'euros.