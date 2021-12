L'enquête publique démarre pour le tronçon Montpellier-Béziers de la future LGV

Le projet de la LGV (Ligne à grande vitesse) entre Montpellier et Perpignan s'accélère. Initié dans les années 80, ce projet était à l'arrêt depuis 4 ans. Il y a un mois, les contours d'une première enquête publique ont été dessinés. Cette consultation concerne le tronçon Montpellier-Béziers. Elle se déroulera du mardi 14 décembre 2021 au jeudi 27 janvier 2022.

Pour rappel, il est prévu de construire 150 km de ligne ferroviaire entre Montpellier et Perpignan, d'ici 2040. Il existe déjà une ligne ferroviaire, mais ce n'est pas une Ligne à grande vitesse. Le but est donc d'en construire une autre pour désengorger la première, sur laquelle passent à la fois du fret et des TGV pour les voyageurs. À terme, l'objectif est de rallier Paris à Barcelone rapidement, c'est-à-dire de gagner 18 minutes par rapport à ce qui existe aujourd'hui.

Pourquoi cette enquête publique démarre-t-elle maintenant?

Une concertation publique avait été organisée en décembre et janvier de l'année dernière. L'Observatoire du Pays de Thau y avait participé mais il considère ne pas avoir été entendu. "C'était pendant le confinement donc c'était en virtuel, explique sa présidente, Brigitte Cohen. Puis les citoyens n'ont pas été informés : ni en amont, ni en aval, aucune réunion n'a été organisée." C'est la raison pour laquelle l'association organise une réunion publique, ce lundi 13 décembre 2021, à 18 heures, à la salle polyvalente de Gigean.

Le projet passe en force - Brigitte Cohen, présidente de l'Observatoire du Pays de Thau

Selon Brigitte Cohen, les décideurs essayent de passer en force. "Pour nous, entre Montpellier et Béziers, l'enquête publique commence déjà, comme Jean Castex l'avait annoncé, explique-t-elle. Alors que de l'autre côté, dans les Corbières, ils ont réussi à gagner du temps pour modifier le tracé. Il n'y a pas deux catégories de citoyens. Ceux du Bassin de Thau méritent mieux que ça."

La concertation a brassé de l'air pour Brigitte Cohen, présidente de l'association de l'Observatoire du Pays de Thau. Copier

Quelles sont les revendications des opposants?

Brigitte Cohen considère que les décideurs l'ont entendue, sans l'avoir écoutée : le tracé est sensiblement le même, la LGV passera bien au-dessus de l'étang de Thau. Et pour ça, un viaduc sera bien construit. "Ça va défigurer le paysage et, surtout, il y a un risque pour l'étang de Thau, juge Brigitte Cohen. S'il y a un accident chimique, l'étang se transformera-t-il en bassin de rétention?"

Selon elle, l'argument de réduire l'empreinte carbone, en encourageant le fret ferroviaire plutôt que le transport en camion, n'est qu'un prétexte. "Seuls 10% des camions qui passent aujourd'hui sur l'autoroute seront concernés, indique-t-elle, en s'appuyant sur les données fournies sur le site Internet qui décrit le projet. Et la SNCF indique qu'il faudra 240 ans pour récupérer l'empreinte carbone due aux travaux, même si le Groupe dit aujourd'hui qu'il s'est trompé." Brigitte Cohen ne comprend pas non plus pourquoi le fret ferroviaire ne sera que sur le tronçon Montpellier-Béziers. Les décideurs publics expliquent qu'il n'y a pas besoin de plus pour désengorger la ligne littorale et encourager le train.

Enfin, des exploitations viticoles de Picpoul, un cépage cultivé sur Pinet et les alentours, sont également en danger. Selon les conjonctures actuelles, la ligne sur certains domaines, comme celle de Julie Benau, propriétaire du Domaine de Creyssels, à Mèze. Elle s'inquiète pour ses activités agricoles et touristiques.

La construction du viaduc est absurde pour Brigitte Cohen, présidente de l'association de l'Observatoire du Pays de Thau. Copier

L'idée est de baisser la pollution est un prétexte pour Brigitte Cohen, présidente de l'association de l'Observatoire du Pays de Thau Copier

Comment participer à l'enquête publique?

Tous les citoyens peuvent participer. Vous pouvez le faire en ligne (Le site sera accessible dès l'ouverture de l'enquête, donc ce mardi à 8h30). Vous pouvez également vous informer et participer dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Béziers et des mairies de Montpellier, Florensac et Gigean. Vous avez les dates et les horaires sur le site juste au-dessus.