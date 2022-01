L'enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro parisien est lancée

A partir du 31 janvier, une enquête publique sur l'extension de la ligne 1 du métro parisien démarre. Elle pourrait être prolongée jusqu'à Montreuil et Fontenay-sous-Bois. Entre ses défenseurs et ses détracteurs, le sujet crée déjà beaucoup de tensions.

La ligne 1 du métro du parisien sera peut-être bientôt prolongée jusqu'à Montreuil et Fontenay-sous-Bois. Une enquête publique est lancée le 31 janvier pour vous demander votre avis sur ce projet. Porté par Ile-de-France Mobilités, la régie organisatrice des transports, il prévoit trois nouvelles stations après celle du Château de Vincennes d'ici 2035. Ce début de projet fait déjà beaucoup débat.

Selon Île-de-France Mobilités, 95 000 personnes pourraient emprunter quotidiennement ce prolongement. - Île-de-France Mobilités

Le tracé de cette extension de la ligne 1 prévoit de passer par le bois de Vincennes, des arbres sont donc menacés. C'est impensable pour le collectif citoyen "Touche pas à mon bois".

"Le promoteur demande de déclasser six hectares, ce qui signifie autoriser le déracinement, le déboisement, le bétonnage. Et au sein de ces six hectares, il est prévu de déboiser deux hectares où il y a une réserve de biodiversité et des chênes centenaires", s'inquiète Jonathan, membre du collectif.

Pour l'association "Métro Rigollots Val-de-Seine" qui défend ce projet, il faut savoir être pragmatique et voir avant tout les bénéfices de ce prolongement.

"Nous sommes dans des secteurs un peu enclavés donc la possibilité d'avoir le métro permettra de circuler plus simplement, notamment pour les jeunes qui suivent des études, pour des gens qui travaillent. Aujourd'hui, pour rejoindre une gare RER ou un métro, il faut parfois plus d'une demi-heure de bus, et ça, c'est quand on arrive à monter dans le bus et qu'il n'est pas complet", explique son président, Sylvain Blanquet. Il précise aussi qu'un reboisement de la zone est prévu.

Un tracé alternatif possible ?

Les opposants proposent une alternative : utiliser un tunnel qui existe déjà pour ne pas toucher aux arbres mais ce tunnel qui sert à de la maintenance n'est pas adapté à une exploitation à grande vitesse, répond Sylvain Blanquet de "Métro Rigollots Val-de-Seine".

Il y a une autre inquiétude face à ce projet, celle du maire de Neuilly-Plaisance. Un centre de dépannage doit être construit sur sa commune. Il est prévu sur la zone d'activités de la Fontaine du Vaisseau, ce qui veut donc dire qu'elle est amenée à disparaître avec ses 50 entreprises et ses 400 emplois.

Fin de l'enquête publique le 2 mars

Cette inquiétude est un peu précoce pour le président de "Métro Rigollots-Val de Fontenay". Il précise que d'ici 2035, il est possible de s'adapter, de relocaliser et surtout, que ce projet profitera ensuite à ce même territoire.

Vous pouvez participer à cette enquête publique par internet ou lors de réunions publiques. La prochaine a lieu le 10 février à la salle Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois.