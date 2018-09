Andrézieux-Bouthéon, France

Une nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute A72 a été mise en place dans le secteur d'Andrézieux-Bouthéon ce mardi matin. Concrètement, les automobilistes qui arrivent de l'ouest (de Saint-Just-Saint-Rambert ou Montbrison) et qui veulent se rendre à Saint-Étienne, n'ont plus à prendre le rond-point pour entrer sur l'autoroute. Une petite route d'accès direct a été mise en service mardi, baptisée le By Pass.

L'objectif c'est de réduire les bouchons dans ce secteur : en période de pointe 1 800 véhicules par heure prenaient ce rond-point. Désormais il ne sera utilisé que par les automobilistes en provenance de l'est (de Saint-Galmier par exemple). Les autres s'inserreront directement sur l'autoroute grâce au By Pass. Un aménagement de 1.4 millions d'euros financé par le Département.

En rouge, le By Pass qui permet d'éviter le rond-point © Radio France - Xavier Demagny

"C'est quelque chose qui était très attendu, souligne Alain Laurendon vice-président du département de la Loire en charge de la solidarité territoriale. Parce que la D498 arrivait sur ce rond-point avec la deux fois deux voies qui arrive de Veauche/Saint-Galmier et tous les matins il y a un engorgement. Aux heures de pointe les gens patientaient entre 10 minutes et pratiquement trois quarts d'heure. Côté 498 les bouchons pouvaient aller jusqu'au grand pont sur la Loire. Donc ça c'est terminé. Les gens rentreront par un By Pass lorsqu'ils sont sur la 498. Ils ont une voie sur la droite qui leur est dédiée sans passer par le rond-point et qui les amène directement sur l'autoroute".

Dans le secteur, de nombreux automobilistes ont testé ce nouvel aménagement routier. Pour Fabienne "ça va changer. Déjà ce matin je me suis dit : tiens, ils bifurquent de l'autre côté. Ils ont ouvert. Ça va être bien". Rémi a lui noté une petite amélioration "ça n'a pas trop coincé. Les gens n'avaient pas l'air de bien connaitre le truc. Tout le monde cède le passage facilement. Il faut que ça se mette en place". En revanche, Nathalie n'est pas convaincue "avant le problème était sur le rond-point. Maintenant il est sur la voie d'insertion où les deux voies se rejoignent. Il y a qu'une voie à l'arrivée et autant de monde qui veut rentrer donc pour moi il n'y aura pas de changement".