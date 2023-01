L'entreprise Expotrans pointée du doigt dans le transport des élèves en situation de handicap en Mayenne

Que se passe-t-il dans le transport pour les élèves en situation de handicap en Mayenne ? Depuis quelques mois, certaines familles avec des enfants en situation de handicap ont des soucis de chauffeurs dans le département pour transporter ces élèves, notamment dans le Nord Mayenne. L'entreprise Expotrans, basée en région parisienne, a récupéré en partie le marché du transport adapté en Mayenne depuis le 7 novembre dernier. Selon certains chauffeurs, les conditions de travail ne sont pas réunies pour travailler sereinement dans l'entreprise et ils ont démissionné depuis, rencontrant parfois des situations étonnantes.

Des heures en moins sur la feuille de paye

L'un des chauffeurs, que nous avons interrogé et qui souhaite rester anonyme, explique d'abord qu'il n'a pas reçu toute sa paye de novembre. "J'ai travaillé 77 heures, sur ce qu'on appelle des vacations, une sortie c'est une vacation, deux fois par jour, ils m'ont enlevé 8h30 de haut de pied et ils m'ont enlevé 12 heures qui ne correspondent à rien du tout", explique-t-il, "donc sur 75 heures roulées, il me reste 56 heures payées". Un autre affirme qu'il a rencontré la même anomalie sur sa feuille de paye. Contactée, Expotrans répond qu'elle respecte la loi et la convention collective. Sur le "haut-le-pied", le déplacement d'un véhicule sur le réseau entre deux vacations, la société peut soustraire 15 minutes par rotation sur le salaire mais le compte n'est toujours pas bon selon les chauffeurs. Quand ils demandent des comptes à la société, ils n'ont pas de réponse.

Le premier démissionne le 22 décembre 2022 et le référent en Mayenne est donc prévenu. Les vacances scolaires se passent et la veille de la rentrée du 3 janvier dernier, ce référent tente en vain de convaincre le chauffeur de reprendre du service. L'entreprise prévient donc une des familles qu'aucun chauffeur ne sera disponible pour la rentrée, mentionnant que l'employé qui devait se présenter venait tout juste de démissionner. Or, ce chauffeur avait prévenu la famille dès le 22 décembre. La société ajoute finalement que l'employé a en réalité été licencié pour incompétence.

Les voitures récupérées sur un parking de centre commercial

Ce chauffeur dénonce également des méthodes surprenantes de la part de la société. "Au début, ça s'est pas trop mal passé, à part qu'on récupère les voitures sur le parking d'un centre commercial, les papiers sont signés à l'arrière du véhicule, il n'y a pas de bureau, ni de locaux, rien du tout", détaille-t-il, "tout se passe sur le parking et quand on reçoit le contrat il n'est ni au bon nom ni à la bonne adresse".

Expotrans rétorque que ces pratiques sont courantes, c'est comme ça que ça fonctionne quand les flottes et les tournées sont étalées sur un grand département comme celui de la Mayenne. À Maubeuge, dans le nord de la France, où l'entreprise a un marché, tout est centralisé dans un local puisque les tournées sont uniquement axées sur Maubeuge. Ce chauffeur déplore enfin la qualité de prise en charge des familles et un manque d'humanité. "Ils disent que les gens qui démissionnent sont des cas isolés, soit parce qu'on ne sait pas faire notre travail soit on n'est pas apte de le faire", continue-t-il, "on parle d'enfants handicapés, qui ont besoin de stabilité donc changer de chauffeurs tous les mois je ne pense pas que ça leur rende service, cette entreprise ne pense pas du tout aux enfants et clairement ils en n'ont rien à faire".

De possibles actions en justice

L'entreprise parisienne répond qu'il y a "beaucoup de mauvaise foi de la part des chauffeurs", elle compte bien les attaquer en diffamation. Expotrans demande enfin un peu plus de temps pour gérer au mieux la prise en charge des enfants en situation de handicap dans le département. On rappelle, 43 circuits ont été repris par Expotrans en Mayenne le 7 novembre 2022 et sur les 43 chauffeurs en service dans le département, seulement sept ont été transférés de chez Titifloris, "qui n'a pas vraiment facilité la transition" déplore Expotrans.

La Région Pays de la Loire affirme de son côté qu'il y a bien 10 circuits impactés par jour dans le département mais elle travaille sur le sujet pour trouver des solutions.