L'entreprise iséroise Berthelet dans l'aventure de la navette autonome

Une expérimentation de deux ans pour une navette autonome en circuit ouvert. Comprenez sans conducteur à bord et sur route au milieu des voitures, camions et autres vélos. Cela se passe depuis début mars, sur la partie sud de la zone d'activité des Gaulnes, à Meyzieu-Jonage, dans l'agglomération lyonnaise.

Eiffage énergies systèmes et les transports isérois Berthelet, acteurs clés

Une navette pour faire faire gratuitement aux salariés de cette récente zone d'activité le kilomètre qui sépare les entreprises du terminus de la gare ZI Meyzieu. Sur ce dernier kilomètre, plus aucun bus ou tram. 1.700 personnes travaillent sur cette zone, dont 20% utilisent les transports en commun. C'est l'entreprise Eiffage énergie systèmes, qui en est à l'initiative afin d'offrir "un service de plus, un confort" à ses collaborateurs et ceux de cette zone en fort développement. L'entreprise iséroise Berthelet est le transporteur, et comme Eiffage, elle a financé cette navette.

Mia est une navette conçue et construite par Navya, société de Villeurbanne. Elle est équipée de caméras pour analyser l'environnement dans lequel elle évolue, mais aussi de capteurs notamment pour identifier les obstacles ou encore d'un système d'odométrie pour mesurer la vitesse des roues et confirmer son positionnement.

2 ans de test pour améliorer la technologie et le service

L’expérimentation, qui a obtenu le feu vert du ministère des Transports en janvier, est prévue sur 2 ans. Une durée pendant laquelle les salariés-testeurs vont faire part de leurs remarques sur le service afin de l'améliorer. De nouvelles fonctionnalités sont également espérées. Si Mia est une navette qui roule sans conducteur, un opérateur se trouve systématiquement à bord, comme le veut la réglementation. Un véhicule autonome en circuit ouvert est également en service pour le transport de salariés depuis peu à Nantes.

Outre le secteur privé, des acteurs publics (la Métropole de Lyon, la Serl et le Sytral) ont également contribué à ce que ce projet voit le jour. Ils ont financé l'aménagement de l'infrastructure routière, comme l'ajout de feux tricolores aux ronds-points.

Mia en quelques chiffres

- 2.4 km de parcours aller-retour

-120 km d'autonomie par jour

-17 km/h de moyenne et 25 km/h pour sa vitesse de fonctionnement maximale

-8h d'autonomie

-15 places : 11 assises et 4 debout