L'entreprise montpelliéraine Smoove remporte le marché des Vélib' à Paris

Dans un communiqué, l'entreprise JCDecaux annonce ce samedi qu'elle perd le marché des Vélib' à Paris au profit de Smoove, une PME basée près de Montpellier (Hérault). La décision doit encore être entérinée mi-avril. La société héraultaise équipe déjà une dizaine de villes françaises.

Bonne nouvelle pour l'entreprise héraultaise Smoove. La PME basée à Saint-Gély-du-Fesc près de Montpellier remporte le marché des vélos en libre service à Paris, les célèbres Vélib' qui entrera en vigueur en janvier 2018. L'entreprise a gagné l'appel d'offre au dépend de JCDecaux. Un gros coup pour Smoove qui détrône le spécialiste de l'affichage publicitaire détenteur du marché depuis 2007.

Dans un communiqué JCDecaux annonce qu'il perd le marché des Vélib'. Mais l'entreprise réplique. Elle estime que l'écart entre les deux offres "se fonde sur un dumping social, avec une proposition excluant la reprise de l'ensemble des personnels et reposant sur de nouvelles équipes inexpérimentées, moins nombreuses et à des conditions sociales et salariales dégradées".

La décision prise par la commission d'appel d'offre doit maintenant être validée mi-avril par le Syndicat Vélib' Métropole.

Smoove, ce n'est pas que Montpellier

La société héraultaise équipe une dizaine de villes françaises : Strasbourg, Grenoble, Nice, Avignon. Smoove s'est aussi exporté à l'étranger dans près de douze de villes dont Moscou, la flotte la plus importante (3.450 vélos), Helsinki et Vancouver.

La dernière en date, c'est Marrakech (300 vélos, novembre 2016), la première ville du continent africain. Au total, les 9.000 vélos en libre service de Smoove circulent dans 26 villes et 14 pays différents à travers le monde.