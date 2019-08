"L'entretien du réseau autoroutier n'est pas suffisant" pour le président du département du Val-de-Marne

Val-de-Marne, France

Au début de l'été, Pascal Szerman et son fils ont lancé une opération de nettoyage sur la bretelle d'accès de l'A86 à Choisy-le-Roi. "Les gentlemen de la propreté" (comme ils se présentent) se sont attaqués aux déchets sur les bords de l'autoroute. Leur but : dénoncer les scandales ou abus dans le domaine de la propreté et lutter contre les incivilités. Leur première "mission poubelle" a permis de constater et dénoncer (via une vidéo) l'état déplorable à l'abord des autoroutes francilienne. "On trouve de tout sur une autoroute : des mégots de cigarette, des bouteilles en plastique, des couches culottes usagées. Ce jour là, on a même trouvé un matelas derrière la bande d'arrêt d'urgence". En une demi-journée, les "gentlemen de la propreté" ont ramassé 15 grands sacs de 200 litres.

On constate depuis des années un manque d'entretien permanent" - Christian Favier

Fort de ce constat, le président du département du Val-de-Marne a écrit au préfet de région pour l'alerter sur cette situation et demander un nettoyage d'urgence. Pour Christian Favier, interrogé par France Bleu Paris, "on constate depuis des années, un manque d'entretien permanent de ce réseau autoroutier avec des conséquences parfois lourdes. On a eu cet été des orages et comme l'entretien n'est pas suffisant, les avaloirs ne permettent pas l'évacuation des eaux pluviales et les routes deviennent dangereuses". Autre point soulevé par le président du département : "des panneaux de signalisation qui sont cachés par la végétation". Bref, "toute une série de situations qui ne sont pas tolérables. On considère qu'aujourd’hui, il y a a pas un effort suffisant de fait sur l'entretien de ce réseau autoroutier".

La Préfecture de Région se défend

De son côté, la préfecture de région qui a en charge l'entretien du réseau via la DIRIF (Direction des routes Ile-de-France) explique que "la préoccupation de la propreté des autoroutes et routes nationales franciliennes est largement partagée par l’État". Chaque année, "près de 20.000 tonnes de déchets sont ramassés sur les autoroutes et routes nationales en Ile-de-France". "Par comparaison" explique la préfecture de région, c'est "14 fois plus par kilomètre de route que sur les autres autoroutes de France". Elle précise par ailleurs que ces moyens ont été multipliés par 5 en 5 ans. "Ces moyens permettent de réaliser chaque année deux campagnes complètes de nettoyage des chaussées et abords sur les autoroutes de petite couronne, qui sont les plus exposées aux déchets, et une campagne par an sur la Francilienne et les autoroutes de grande couronne". Pour Christian Favier : "deux fois par an, ça nous parait totalement insuffisant au regard du trafic". Selon lui, "oui, il y a besoin de faire un grand nettoyage avant la rentrée parce que on a un peu honte de voir dans quel état est notre département qui est en plus, une porte d'entrée de l'Ile-de-France. Ce n'est pas acceptable surtout pour les millions d'usagers qui utilisent ces autoroutes tous les jours". En effet, près de 4 millions de personnes empruntent quotidiennement les autoroutes (A4,A6,A86) dans le Val-de-Marne.

Contraintes de sécurité pour entretenir les autoroutes

A ce sujet, (faire un nettoyage d'urgence avant la rentrée), la Préfecture de Région explique que "la programmation de ces actions est délicate du fait des contraintes de sécurité qui président aux interventions sur les autoroutes de la région et obligent généralement à réaliser les opérations de nettoyage sous fermeture nocturne de l'axe concerné et en dehors des périodes de forte circulation, telles qui les périodes de retour en vacances". Sur ce point, Pascal Szerman estime que la réponse est un peu "légère". "Nous avons fait nous même ce nettoyage et à vrai dire, c'est assez facile à entretenir parce que les déchets se déversent sur le bas côté et là, il n'y a aucun danger pour nettoyer derrière le rail de sécurité. Au pire des cas, on peut faire ça de nuit sans fermer la route. S'il y avait une vrai volonté de nettoyer ces abords d'autoroute, ce serait fait depuis longtemps et bien entendu, ça ne sert à rien de le faire une à deux fois par an".