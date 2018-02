+40% de casse sur les trains en l'espace de 24h. A la SNCF on dit ne pas avoir vu cela depuis cinq ou six ans car l'épisode neigeux a touché l'ensemble de la région Centre Val-de-Loire. Sur le site de maintenance de St Pierre des Corps, on gère les 110 rames de TER de la région.

A la SNCF on dit ne pas avoir vu cela depuis cinq ou six ans car l'épisode neigeux a touché l'ensemble de la région Centre Val-de-Loire. Sur ce site de 14 hectares, on gère 110 rames de Trains Express Régionaux. Les blocs de glace, les congères, le givre sur la caténaire ont occasionné de nombreux dégâts sur les trains. Des vitres voyageurs brisées, des pièces cassées sous les rames, les carénages des TER endommagés.

En 24h on a traité 40 rames qui étaient cassées, plus de 80% du parc a été impacté entre mercredi et jeudi. Christophe Albenque le directeur du technicentre de St Pierre des Corps.

Ce centre de maintenance qui tourne 24h sur 24 gère les 110 rames de la région et emploie 350 salariés. Depuis l'épisode neigeux les techniciens de maintenance sont d'astreinte pour réparer au plus vite les dégâts sur les machines.

Le problème c'est que les pièces de rechange ne sont pas forcément en stock. Il faut donc les commander.