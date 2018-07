Depuis neuf ans le navigateur s'est transformé en pilote pour accomplir un rêve : un vol New-York - Le Bourget sans énergie fossile. Son avion est alimenté par des panneaux solaires, des batteries et un moteur thermique qui tourne à l'huile végétale et à l'hydrogène. Avant de se lancer dans le vol transatlantique Raphaël Dinelli vient d'entamer un tour de France et il a fait étape à Andernos.

Depuis la piste on le repère de loin, d'abord parce qu'il est bien plus lent que les autres avions mais surtout il possède deux paires d'ailes. L'Eraole se pose tout en douceur sur la piste d'Andernos. Le pilote, natif de Floirac, s'est payé un magnifique retour à la maison : "j'ai survolé l'embouchure de la Garonne, Soulac, Lacanau, la Dune du Pilat, franchement un vol parfait !"

Mais Raphaël Dinelli ne vole pas pour admirer le paysage. En fait, il en mission : prouver que son avion électrique hybride est capable de traverser l'Atlantique.

Avec ce tour de France on va tester l'autonomie de l'Eraole. 10, 20 ou 40 heures, ça va dépendre des conditions météo mais on pense tenter la traversée de Charles Lindbergh entre New York et Paris en vol électrique dès l'an prochain.

- Raphaël Dinelli

