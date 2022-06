L'espace aérien suisse réouvert après une fermeture totale en raison d'une panne informatique

Après avoir été entièrement paralysé ce mercredi matin, l'espace aérien suisse a rouvert. En raison d'une panne informatique, aucun avion ne pouvait décoller ni atterrir. Un gigantesque bug a touché Skyguide, le service de contrôle aérien suisse, entraînant la fermeture totale du ciel suisse "pour des raisons de sécurité".

La société n'a pour l'instant donné aucune explication sur les raisons de la panne et "déplore cet incident et ses conséquences pour ses clients, partenaires et passagers des aéroports de Genève et de Zürich".

Après avoir indiqué que l'ensemble des décollages et des atterrisages étaient suspendus, l'aéroport international de Genève Cointrin a déclaré dans un tweet que le trafic reprend progressivement. Plusieurs vols sont néanmoins annulés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs vols ont dû être déroutés mercredi matin pour atterrir à Milan dans le nord de l'Italie ou Francfort et Munich en Allemagne.