L'état des routes est "catastrophique" ce matin dans le Finistère

Ne prenez pas la route ce matin dans le Finistère sauf urgence. L'état du réseau secondaire est catastrophique selon les pompiers et les gendarmes. Plus de 200 interventions ont eu lieu depuis hier soir.

C'est une situation sans doute extrême qui a lieu ce matin sur les routes du département du Finistère.

Si la situation est globalement "bonne" sur les grands axes, le réseau secondaire est une vraie patinoire. "C'est catastrophique", nous soufflait ce matin les gendarmes du Finistère. Les pompiers sont intervenus 217 fois depuis hier soir pour des accrochages et des personnes coincés par le verglas.

Les services de la route du Finistère alertent sur plusieurs secteurs où la circulation "est difficile voire impossible". Le verglas est généralisé dans le secteur de Carhaix, Huelgoat et Morlaix. Il est plus localisé dans le secteur Concarneau et Quimperlé.

Des conducteurs coincés dans leur voiture

A Coray, plusieurs personnes ont passé la nuit dans leur voiture, coincées par le verglas là aussi. L'état des routes sur le réseau secondaire finistérien est "catastrophique", selon les gendarmes, qui appellent les gens à rester chez eux ce matin. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits de circuler sur la départementale 785 entre Penmarc'h et Pleyber Christ dans les deux sens, et sur la départementale 769 entre Caudan et Carhaix Plouguer.

Ça glisse aussi ailleurs en Bretagne

Dans le Morbihan, la circulation est très compliquée dans le secteur de Gourin, Le Faouët, Pont-Scorff, Bubry et Lorient.

Dans les Côtes-d'Armor, le trafic sur le réseau secondaire est quasiment impraticable. Plus de 350 poids-lourds ont passé la nuit sur des aires d'autoroute. Les secours sont intervenus plus de 95 fois dans la nuit.