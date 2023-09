"L'État peut baisser le prix de l'essence et cela ne lui coûtera rien" selon 40 millions d'automobilistes

Les prix à la pompe connaissent depuis le début de l'année une hausse continue. Sur les six premiers mois de l'année 2023, le sans-plomb 95 a augmenté de 4%. Et rien n’indique que la tendance devrait s'inverser dans les prochaines semaines. On en parle ce matin avec le président de 40 millions d'automobilistes. L'héraultais Pierre Chasseray affirme que l'état peut très bien baisser le prix de l'essence, sans que cela lui coûte d'argent.

Une interview à réécouter ici .