L'État rembourse 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique

Chaque Français qui achète un vélo électrique peut demander une aide de 200 euros à l'État, selon un décret publié samedi au Journal officiel. Ce coup de pouce est valable jusqu'au 31 janvier 2018.

Dès maintenant et jusqu'au 31 janvier 2018, l'achat d'un vélo à assistance électrique donne droit à une aide de 200 euros de l'État. Le décret a été publié samedi au Journal officiel, comme l'avait promis la ministre de l'Environnement Ségolène Royal.

J'annonce publication cette semaine du décret permettant prime de 200€ pr achat d'un vélo électrique #19HRuthElkrief #TransitionÉnergétique pic.twitter.com/dwT3jAQ0NQ — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) February 16, 2017

200 euros par acheteur, mais seulement pendant un an

Cette aide concerne aussi les trottinettes à assistance électrique, hoverboards et gyropodes (si leur batterie ne contient pas de plomb), et est valable jusqu'au 31 janvier 2018. Un site internet doit être mis en ligne dans les jours qui viennent pour consulter les modalités précises et faire parvenir sa facture à l'Agence des services et des paiements. Il n'est pas possible de cumuler ce coup de pouce gouvernemental à ceux parfois prévus par les communes, ni d'en profiter plusieurs fois en cas d'achats multiples.

Une alternative à la voiture encore très peu utilisée

Le but de ce financement est d'inciter les Français à choisir le vélo électrique, encore cher (autour de 1.000 euros) et très peu répandu. Selon l'Insee, 500.000 personnes soit 1,9% des Français qui ont un emploi vont travailler à vélo. Les taux par département soulignent quelques régions où le vélo est plus pratiqué qu’ailleurs : l’Alsace, une vaste zone de l’est de la Bretagne jusqu’à la Gironde avec la basse vallée de la Loire, la moyenne vallée du Rhône de Lyon à la Savoie et au Dauphiné, la Champagne et le nord de la Bourgogne.