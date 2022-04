L'Etat s'engage pour la réouverture de la ligne de fret entre Parthenay et Saint-Varent

Le dossier de la ligne de fret Parthenay-Saint-Varent repart ! Il était à l'arrêt depuis plusieurs mois en raison d'une nouvelle demande de prise en charge de SNCF réseau concernant des frais de maintenance. Une situation qui avait conduit Renaud Lagrave, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine chargé des mobilités à pousser un "coup de gueule" en février dernier.

Les 33 kilomètres de ligne sont fermés depuis 2015, impactant notamment les Carrières Roy à Saint-Varent, premier site d'extractions de granulats en France. La société compte sur la réouverture de la ligne de fret pour pouvoir encore plus utiliser le train.

Discussions en cours pour les modalités des travaux

Dans un communiqué le député du nord Deux-Sèvres Jean-Marie Fiévet indique que "la section Parthenay – Saint-Varent a été identifiée comme une priorité par l’Etat. Ainsi, l’Etat prendra en charge les surcoûts liés à la remise en service de la ligne. Des discussions ont actuellement lieu entre les services de l’Etat et SNCF Réseau afin de définir rapidement les modalités de début des travaux".

Jean-Marie Fiévet "salue la clairvoyance et le sens des responsabilités du ministère chargé des Transports qui, à raison, reconnaît les perspectives de trafic et le développement économique qui seront engendrés sur le Nord Deux-Sèvres et l'ensemble du territoire".