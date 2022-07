CARTES : à Pau, l'été de tous les chantiers

Plusieurs chantiers vont perturber la circulation et le stationnement dans Pau cet été. De la Place de la Monnaie au sud de la ville, au déploiement du réseau de chaleur au nord, nous vous aidons à éviter les secteurs critiques et les rues barrées.

C'est la saison des travaux et cet été la circulation sera passablement perturbée par les nombreux chantiers programmés par la Ville. Nous faisons ici la liste des secteurs en chantier. Certains vont durer quelques semaines, d'autres se prolongeront après l'été. Le plus gros chantier étant les nouveaux aménagements autour du pont du XIV juillet et de la Place de la Monnaie. L'entrée Sud de la ville sera compliquée jusqu'en mai 2023. Par ailleurs, les travaux d'installation du réseau de chaleur se poursuivent dans le Nord de la ville.

Quartier de la Monnaie jusqu'en avril 2025 : déplacement de réseaux, terrassements, restructuration des espaces, rénovation de revêtement, réintroduction d’espaces verts, modernisation de l’éclairage, implantation de mobilier urbain. À compter du 1er août 2022, la circulation automobile sera interdite sur le pont du XIV juillet, dans le sens entrant, Jurançon-Pau, et ce jusqu’à mai 2023.

Avenue Philippon, du lundi 04 juillet au vendredi 12 août : déploiement du Réseau de Chaleur Urbain. En deux temps, l’avenue Philippon sera barrée entre le boulevard de l’Oussère et la rue Nelson Mandela, du 4 au 29 juillet puis entre la rue Nelson Mandela et le boulevard Cami Salié, du 25 juillet au 12 août. Le stationnement et la circulation seront interdits sur cette voie sauf pour les riverains et les commerces. Une déviation sera mise en place par le boulevard de l’Oussère, le Chemin Vert et le boulevard Cami Salié.

Place Royale, voie Ouest - jusqu'au dimanche 2 octobre de 12h à 15h puis de 19h à 23h : la circulation est interdite sur la voie Ouest de la Place Royale, suivant la signalisation mise en place sur les lieux. Seuls les riverains sont autorisés à circuler pour accéder ou sortir de leur parking privatif.

Rue Louis Barthou, à partir du 18 juillet et pour 14 semaines : suppression du stationnement et élargissement des trottoirs.

Rue Jules Verne - du vendredi 1er juillet au vendredi 5 août : rénovation du réseau d’eau potable et assainissement. La circulation est interdite et le stationnement est perturbé.

Rues Panache Blanc, Roi Soleil et Vert Galant, du vendredi 8 juillet au vendredi 12 août : renouvellement de l'éclairage. La circulation et le stationnement sont susceptibles d'être perturbés.

Avenue Trespoey, du lundi 11 juillet au mercredi 27 juillet : création d’un plateau surélevé au droit de la rue du Panache Blanc, élargissement du trottoir sud devant l’entrée de l’école primaire Sainte-Ursule et sécurisation de la traversée piétonne. La circulation sera fermée dans la partie comprise entre l’avenue Russell et le boulevard Guillemin.

Ascenseurs place d’Espagne, jusqu'au jeudi 7 juillet : rénovation des deux ascenseurs du parking Bosquet situés du côté place d’Espagne. Les usagers du parking Bosquet sont invités à utiliser l’ascenseur du cours Bosquet durant cette période.

Boulevard des Couettes, jusqu'au vendredi 8 juillet : création de trois chicanes et mise en conformité des trottoirs et du cheminement piéton, mise en conformité des traversées piétonnes. La circulation sera aménagée et le stationnement ponctuellement indisponible.

Avenue Edouard VII, entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue de Batsalle, jusqu'au mardi 26 juillet : la circulation entre le n°40 et le n°46, partie sud de l’avenue desservie en impasse uniquement pour les riverains. Pour permettre le double sens, le stationnement sera interdit entre les numéros 36 et 40 de l’avenue Edouard VII.

Voie sud de la place du Foirail et rue de Bordeu : jusqu'à fin septembre : requalification de l’espace public au sud de la place et rue de Bordeu. Durant cette phase, la circulation sera interdite sur cette voie et le stationnement indisponible.

Allées de Morlaàs, jusqu'au mardi 3 septembre 2024 : installation de la Base de vie du chantier de Métamorphose de l'entrée Est et d'aménagement de l'îlot Batsalle. Le stationnement est interdit face aux numéros 70,72 et 74. Accès automobile maintenu pour les riverains.

La Ville de Pau propose d'éviter les travaux du centre ville, en suivant une grande boucle qui reprend pour partie la rocade.