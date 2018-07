Comme chaque année, le réseau de bus s'intensifie cet été sur Quimper et sa région pour aller à la plage mais aussi pour le Festival de Cornouaille, le 14 juillet et le Tour de France. Avec des nouveautés. Explications

Pour la 15ème année consécutive, le réseau des bus de Quimper Bretagne Occidentale, la QUB, met en place l'opération "Lignes des Plages" en lien avec le réseau Breizh Go (ex-Penn Ar Bed). L'opération qui se déroule du 9 juillet au 1er septembre permet de se rendre sur la côte pour 3€ l'aller-retour (en empruntant un bus du réseau QUB puis un car en direction des plages).

Le service des "Lignes de plages" est étendu vers l'ouest cet été - Infographie de la QUB

Une nouvelle offre vers l'ouest via Edern et Plonéis

Le dispositif permet de rejoindre les plages du sud : Bénodet, Concarneau, Ile-Tudy, Loctudy, Lesconil, Larvor ou encore Fouesnant. La nouveauté cette année est le renforcement des possibilités vers l'ouest : en plus de Douarnenez, il est désormais possible de rejoindre Kervel depuis Edern ou Plonéis (via Locronan). "C'était une demande forte des élus des villes du coin, on espère que le service va rencontrer le succès, on sera en phase expérimentale" explique André Guénégan, l'adjoint en charge des transports à QBO.

Cette nouveau ligne va desservir les communes de Briec, Landrévarzec, Quéménéven et Locronan. Les villes de Plonéis, Guengat et Plogonnec pourront rejoindre la ligne grâce à une offre "sur demande" (réservation préalable). "Ce qui est intéressant, c'est que l'on croise aussi bien des personnes âgées qui vont à la plage avec leurs petits-enfants que des jeunes qui utilisent les cars et, au soulagement de leurs parents, évitent de prendre leurs propres moyens de locomotion" poursuit André Guénégan.

Les lignes des plages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais il faut qu'elles réservent la veille avant 17h au 02 98 90 88 89.

Les départs depuis Quimper se font tous autour de la Place de la Résistance - Infographie de la QUB

Le dispositif du Tour de France

Le retour du Tour de France dans le Finistère va perturber la circulation le 11 juillet lors de l'étape Lorient-Quimper (et le lendemain entre Brest et Mur-de-Bretagne). Pour se rendre sur le site du Tour de France à Quimper, la ligne B proposera des navettes toutes les 12 minutes jusqu'à 20h entre les secteurs de l'université, du centre-ville, de Maria Chapdelaine et de Gourvily. A cette occasion, un bus 100% électrique sera mis en circulation. Le trafic sera perturbé au centre-ville pour cause de déviations : les secteurs de la Croix des Gardiens et de Bécharles ne seront pas desservis.

Feu d'artifice et Festival de Cornouaille : bus renforcé

Le feu d'artifice du 13 juillet sera tiré depuis le site de Creac'h Gwen. La QUB propose des navettes gratuites pour se rendre sur place. Les lignes A, B, Connexity, 1, 2, 3, 4 et 5 relieront le site pour 21h30 et 22h30. Les retours sont prévus 10 minutes et 1h après le bouquet final.

Pour le Festival de Cornouaille du 24 au 29 juillet, plusieurs arrêts seront déplacés devant les commerces de la rues du Parc avec des poteaux d'arrêt spécifiques : arrêt Résistance vers Fouesnant, Bénodet et Concarneau (du 17 juillet au 2 août), arrêt Saint-Corentin et Kerguelen vers l'Île-Tudy et Loctudy (du 23 juillet au 30 juillet).

En journée et avant 22h, les bus circuleront normalement. En soirée, l'offre est renforcée sur les lignes A et B avec desserte jusqu'à 00h45 du Pavillon. Un titre spécial à 3€ l'aller-retour est proposé pour ceux qui utilisent les parcs-relais "Croix des gardiens" et "Université".

Toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site de la QUB : www.qub.fr