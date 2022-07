L'été en selle dans le Cotentin : plusieurs vélos électriques proposés en location courte durée

Pour cette période estivale, plusieurs communes du Cotentin expérimentent jusqu'à fin août un service de location de vélo à assistance électrique. C'est le cas de Cherbourg-en-Cotentin, Portbail-sur-mer, Siouville et Bricquebecq-en-Cotentin.

A Portbail-sur-mer 10 vélos sont à disposition des habitants comme des vacanciers depuis ce mercredi 20 juillet au sein des locaux de l'association Fil et terre.

La ville a été à l'initiative du projet et donne une subvention à l'association notamment pour l'achat de matériel comme des casques ou des sièges bébés.

C'est l'agglomération du Cotentin qui a mis les vélos à disposition dans le cadre du développement des mobilités douces : depuis 2019, 400 vélos sont déjà en location sur tout le secteur de l'agglomération, pour des longues durées, entre 3 mois et un an. En fin de location, les usagers qui souhaitent poursuivre l’utilisation de ce mode de transport peuvent bénéficier d’une aide à l’achat à hauteur de 25% du prix TTC du vélo et plafonnée à 240 €. 300 vélos supplémentaires le seront d'ici la fin de l'année

Une expérimentation avant de changer de braquet

Cet été, il s'agit de tester dans un premier temps la location de courte durée. L'expérimentation va durer jusqu'à la fin août. Pour peut être changer de braquet ensuite explique Frédérique Boury, adjointe au maire de Portbail, qui a porté le projet. "Il s'agit d'une expérimentation. On fera le bilan fin août pour voir où est la demande. L'idée est que si ça fonctionne; la commune achète 10 vélos pour les confier à Fil et terre et les mettre en location. "

L'objectif est aussi de donner l'idée à quelqu'un de monter sa boutique de location et de réparation de vélos, ce qui n'existe plus sur le Cotentin, et ça redevient nécessaire. Frédérique Boury.

Parmi les premiers usagers, Agnès et son mari, en vacances à Portbail avec leur 5 petits-enfants. "Il fait très beau et on a cherché des vélos. La capitainerie nous a renvoyés ici. Il nous en fallait 7 et il n'y avait aucun endroit où en trouver. "

Parmi les premiers usagers des vélos électriques en location, Agnès et son mari, en vacances à Portbail avec leur 5 petits-enfants. © Radio France - Jacqueline FARDEL

Une offre encore insuffisante

A Portbail seule la capitainerie proposait jusqu'à présent 4 vélos à louer. Avec cette expérimentation, il ne s'agit pas de se substituer aux loueurs professionnels mais plutôt de susciter d’autres initiatives explique Stéphane BARBÉ, conseiller délégué en charge des Mobilités Douces "On a des secteurs qui sont très pauvres en matière d'offres alors qu'ailleurs, hors cotentin, elle se développe, pour les locaux, les touristes. On veut la développer, donner un coup de pouce, rassurer un investisseur qui viendrait s'installer."

* Tarifs des locations de VAE : 20€/journée, 50€/3 jours et 75€/semaine