L'Eurodistrict lance un concours de navettes sans chauffeur entre la France et l'Allemagne

L'Eurodistrict lance un challenge de navettes autonomes, ces bus qui circulent sans chauffeur, entre la France et l'Allemagne. Les usagers vont pouvoir essayer et voter pour leur navette préférée en juin. Cinq constructeurs feront circuler leurs engins sur un parcours entre Strasbourg et Kehl.

On pourrait bientôt voir des navettes sans chauffeur aller de Strasbourg à Kehl et inversement. L'Eurodistrict lance un challenge dans le cadre de l’initiative franco-allemande pour la mobilité électrique et numérique. Des constructeurs de toutes nationalités pourront pour une première fois tester leurs navettes autonomes en juin sur un parcours transfrontalier, àl'occasion du congrès européen des mobilités innovantes.

Cinq constructeurs vont être sélectionnés par l'Eurodistric

Les constructeurs ont jusqu'à la fin du mois pour postuler, cinq seront sélectionnés par l'Eurodistrict. Lioba Markel-Hummel, en charge de la mobilité à l'Eurodistrict."Ces navettes autonomes c'est une offre en complément du transport en commun actuel pour pouvoir arriver à des endroits plus éloignés où il n'y a pas de bus et de tram. Ces navettes transportent entre 8 et 20 personnes. Il y a différents modèles développées actuellement c'est pour ça l'idée c'est d'inviter les différents constructeurs à apporter leur modèle sur un même circuit entre Strasbourg et Kehl." Des engins qui circuleront sur un parcours de 2 kilomètres entre Strasbourg et Kehl.

Les transfrontaliers pourront élire leur navette préférée

Ce sont les transfrontaliers qui pourront élire leur navette préférée. Marc Gruber, responsable événements et communication à l'Eurodistrict : "On veut impliquer les citoyens, on veut les faire réfléchir, les faire découvrir de nouvelles formes de mobilités. Les gens pourront émettre des critiques, des avis." Vous pourrez monter dans ces petites navettes autonomes pendant trois jours, du 19 au 21 juin entre Strasbourg et Kehl.