Avec Flex'hop, l'Eurométropole de Strasbourg développe le transport à la demande

Flex'hop, comme son nom l'indique, est un nouveau mode de déplacement très flexible développé dans l'Eurométropole par la CTS, la Compagnie des transports strasbourgeois.

Les usagers n'ont plus besoin de transiter par le centre-ville pour passer d'une commune périphérique à une autre, pour aller par exemple de Vendenheim à La Wantzenau, ou d'Eckwersheim à Plobsheim.

Le service fonctionne de 5h à minuit. Il dessert plus de 200 arrêts, grâce à de petits véhicules électriques roses et blancs qui peuvent accueillir une demi-douzaine de passagers. Après une phase expérimentale, il a pris son essor le 1er mars 2021 et relie désormais 25 communes de la métropole alsacienne.

On peut réserver son voyage au choix, via une appli, un site web ou un appel téléphonique. Le voyageur indique le trajet et l'horaire qui l'arrange et Flex'hop lui propose une course adaptée à sa demande, pour le prix d'un ticket de bus urbain.

Un petit génie dans une appli

En février, pendant la phase expérimentale, 1.300 à 1.400 personnes en ont bénéficié chaque semaine.

Pour s'adapter à toutes les demandes des voyageurs, il faut un outil informatique très sophistiqué, un logiciel très intelligent. Il a été conçu par une société parisienne, Padam Mobility. "On a développé des algorithmes très puissants qui permettent, selon les réservations, de recalculer les itinéraires en temps réel", explique Thibault Lécuyer, son directeur du développement, "ces algorithmes vont calculer le meilleur trajet pour grouper un maximum de personnes dans le bus."

Le voyageur peut combiner son trajet à bord d'un véhicule Flex'hop avec le réseau urbain de la CTS et avec le réseau de bus interurbain bas-rhinois CTBR67. Il offre aux voyageurs un gros gain de temps pour se déplacer dans l'Eurométropole.

Ainsi, Azédine, qui habite à Schiltigheim et travaille à l'aéroparc d'Entzheim peut maintenant se lever une heure plus tard : "Je prenais le bus, le tram, le train puis un autre bus, soit une heure de trajet le matin, une heure dix le soir. Maintenant le trajet prend 34 minutes."

Un gain de temps pour les usagers

Flex'hop permet aussi de voyager à la demande tôt le matin ou tard le soir. Il faut tout de même parfois faire preuve de souplesse, insiste Lina Trémisi, responsable des produits et services innovants à la CTS : "on vous garantit l'heure d'arrivée, mais l'heure qui vous est communiquée pour votre prise en charge tient compte d'un éventuel détour pour aller chercher d'autres passagers et optimiser la course. On peut vous demander de rejoindre un autre arrêt, proche de celui que vous aviez choisi".

Enfin, si le serveur de Flex'hop ne réussit pas à rassembler plusieurs voyageurs sur un trajet, le véhicule transportera tout de même l'unique passager d'un arrêt à un autre.