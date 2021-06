L'Eurométropole de Strasbourg va construire 120 km de nouvelles pistes cyclables

Replacer Strasbourg dans le trio de tête des métropoles européennes cyclables. C'est l'ambition de l'Eurométropole de Strasbourg. Vendredi, elle va présenter en conseil communautaire son plan pour développer l'usage du vélo. Avec une ambition : faire passer la part du vélo de 11% des déplacements à 20% d'ici 2030. Soit multiplier son usage par 2 ! L'idée étant que un tiers des déplacements de moins de 5 km soient effectués à terme... en vélo !

Alain Jund et Pia Imbs présentent la carte des aménagements cyclables à venir © Radio France - Antoine Balandra

Pour cela l'Eurométropole va investir plus de 100 millions d'euros sur 5 ans, soit 20 millions par an. Avec à la clef plus de 120 km de nouvelles pistes cyclables créées.

Le but, c'est évidemment d'abord d'accompagner l'augmentation naturelle du nombre de cyclistes. Un exemple : 8.500 vélos passaient chaque jour sur la piste cyclable de la place de l'Etoile il y a trois ans et 11.000 aujourd'hui. Mais l'Eurométropole veut aller plus loin. Elle promet la création 120 km de pistes cyclables le plus souvent isolées du reste du trafic.

700 km à terme

Et cela grâce à un investissement multiplié par 4 par rapport aux précédents mandats assurent les élus. 20 ouvrages d'art comme des passerelles sur des canaux vont être construits d'ici la fin du mandat, histoire d'éviter les ruptures de pistes cyclables.

La carte des grands aménagements cyclables à venir à Strasbourg - Eurométropole

50 jonctions vont aussi être créées ainsi que des contournements de Strasbourg (Grand ring, et rocades). L'idée étant que les 33 communes de l'Eurométropole en profitent. Et même au delà grâce à des liaisons vers d'autres intercommunalités. A terme, 700 km de pistes cyclables sécurisées seront disponibles.

"Nous voulons doubler à l'horizon 2030 la part du vélo dans la ville, à travers un investissement inédit, extrêmement important. L'idée étant d'utiliser le vélo de manière sûre, également pour de longues distances. Aujourd'hui il y a encore 500.000 déplacements par jour de moins de 5 km qui se font en voiture, et 63% de nos déplacements de moins de 3 km se font en voiture. Donc de dire on va augmenter la part du vélo, c'est une marge de progression qu'il est possible de faire" dit Alain Jund, vice président de l'Eurométropole en charge des mobilités.

En vert, les aménagements cyclables existants, en rouge, ceux à venir - Eurométropole de Strasbourg

Cela ne permettra sans doute pas de rattraper les villes en pointe en Europe comme Amsterdam, ou Copenhague. Mais Strasbourg doit ainsi conforter son avance en France.