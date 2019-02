L'Europe financerait la moitié du Lyon-Turin à grande vitesse

Saint-Jean-de-Maurienne, France

L'Union européenne est prête à financer 50 % du coût des voies d'accès du futur tunnel ferroviaire du Lyon-Turin à grande vitesse, selon Étienne Blanc, premier vice-président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des transports.

"C'est une étape décisive, absolument essentielle. Ça rend de plus en plus crédible la réalisation du tunnel" estime l'élu qui a rencontré la semaine dernière à Bruxelles la direction « transports » de la Commission européenne (« DG Move ») qui a pris cet engagement.

"L'Europe a sifflé la fin de la partie et demande d'accélérer !" — Étienne Blanc en charge des transports à la région Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon-Turin : 140 kilomètres. Sans les voies d'accès jusqu'au tunnel, le projet de LGV n'est pas viable. Aujourd'hui, la voie réaménagée entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne a été révisée à la baisse. On serait passé de plus de 7 milliards à 4 milliards d'euros, selon Etienne Blanc. L'Union Europenne, déjà engagée à financer la moitié du coût du tunnel, aurait donc décidé de financer 50 % de ces 4 milliards d'accès au tunnel.

L'annonce de la Région intervient alors que l'exécutif italien se déchire pour savoir s'il abandonne ou non le projet, le Mouvement 5 Étoiles ayant fait de ce chantier "phraonique et inutile" selon lui un casus belli.