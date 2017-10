L'expérimentation cartes grises par internet est concluante en Franche-Comté

La fin des cartes grises au guichet, expérimentée depuis le début du mois dans les 20 départements de l'Est de la France, sera généralisée au 1er novembre prochain. Besançon est centre de ressources pour le traitement des dossiers incomplets.

L’expérimentation fonctionne à près de 85 %, indique la préfecture du Doubs à Besançon qui gère ces télé-procédures carte grise pour les 20 départements du quart nord-est de la France. C’est la mission du CERT, le centre d’expertise et de ressources techniques (pour la dématérialisation des cartes grises) implanté à Besançon. Il solutionne les demandes incomplètes. "Globalement, l'expérimentation est concluante", déclare Jean Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture du Doubs, "même si en trois semaines, 4000 demandes de cartes grises ont du transiter des 20 départements par le CERT de Besançon pour rectification". "Il y a aussi quelques problèmes techniques sur l'application qui ralentissent certains dossiers. Mais ils sont corrigés", ajoute jean Philippe Setbon.

Mais la procédure laisse forcément des usagers sur le carreau. Comme ces personnes réfractaires à l’internet qui se retrouvent soudainement démunies devant leur écran. C'est le cas de Gilles et Rolande, un couple de retraités montbéliardais qui cherche désespérément un coup de main devant les grilles de la sous préfecture de Montbéliard afin de boucler une demande de carte grise. "On est bien seuls" dit Rolande. "On s'est approché du point numérique de la sous préfecture de Montbéliard, mais il n'y avait personne pour nous éclairer. On repart donc bredouille", ajoute Gilles.

Cette dématérialisation a été souhaitée par les associations d’automobilistes, en raison des files d’attentes parfois interminables dans les préfectures et sous-préfectures. Mais pour l’association 40 millions d’automobilistes, elle ne doit pas se faire sans alternative, notamment pour les anciens ou le public fragile.

Quelles sont alors ces alternatives à la demande internet ? Soit le privé : le garagiste agrée ou ces guichets qui vous proposent d’effectuer les démarches pour vous, moyennant un forfait de 30€ en moyenne pour une carte grise. Attention, ces guichets doivent obligatoirement disposer d’une habilitation ministère de l’intérieur.

L’autre alternative, ce sont les maisons de service au public (les MSAP) qui proposent déjà cet accompagnement. Et gratuitement. Comme à la MSAP de la Petite Hollande à Montbéliard. Les agents d'accueil doivent encore être formés pour assurer cette mission de conseil auprès des usagers. Les formations sont programmées.