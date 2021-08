L'expérimentation du train à hydrogène sur la ligne Tours-Loches est reportée à juin 2022

Le Coradia iLint du constructeur Alstom circule déjà notamment en Allemagne. Ce train à hydrogène sera testé entre Tours et Loches non pas le mois prochain mais en juin 2022

C'était annoncé comme la première expérimentation d'un train à hydrogène en France. Promise par la région Centre-Val de Loire pour ce mois de septembre sur la ligne Tours-Loches, elle n'aura finalement pas lieu cette année. Car elle est reportée à fin juin 2022, c'est à dire après les gros travaux de rénovation des voies qui débutent le premier novembre et qui obligent à stopper toute circulation des trains pendant plus de six mois.

Et pourtant, tout était prêt assure Philippe Fournié, le vice-président de la région chargé des transports. "On a fait toutes les démarches, passé tous les marchés d'exploitation, tout était calé avec le constructeur Alstom pour que ces tests se fassent avant les travaux. Mais tout d'un coup, le constructeur et les services de l'Etat nous ont dit que ce n'était plus possible et qu'il fallait retarder ces tests".

Un report de quelques semaines qui se transforme en réalité en un énorme décalage de plus de six mois à cause des travaux qui, eux, étaient prévus depuis bien longtemps.

La région Centre-Val de Loire privée d'une grande première nationale

Ce contre-temps a vraiment du mal à passer au sein de la majorité régionale, surtout quand elle apprend qu'un train à hydrogène sera bel et bien testé en France début septembre, oui mais pas en Touraine. Ça va se passer sur le circuit d'essai d'Alstom à Valenciennes. " Comme quoi tout peut aller très vite", fait remarquer Philippe Fournié qui se dit déçu voire fâché par le comportement de l'Etat dans ce dossier. " Quand on veut soutenir les régions qui essaient de renouveler l'offre ferroviaire sur des lignes de dessertes fines du territoires, je trouve ça regrettable"( de ne pas le faire ).

Le maire de Loches attend le mois de juin avec impatience

Marc Angenault, le maire de Loches, regrette lui aussi ce report à juin 2022 pour tester le train à hydrogène. " Un secteur qui apporte un débouché très important à notre projet de production d'hydrogène au sein de notre communauté de communes."

S'il déplore un nouveau retard dans ce dossier qui en accumule déjà quelques uns ( la région Centre n'a toujours pas passer commande de train à hydrogène contrairement à quatre autres régions françaises ), il croit toujours "en la parole du président de la région François Bonneau qui s'est engagé avant et pendant les dernières élections régionales à redévelopper cette ligne de chemin de fer et à l'aménager pour recevoir des rames à hydrogène. Donc j'attends avec impatience le mois de juin".