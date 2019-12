L'extension du Tram'bus 1 inaugurée samedi à Caissargues

Caissargues, France

C'est en musique que le premier Tram'bus arrive jusqu'à la zone commerciale de Caissargues. Avant ce samedi 7 septembre, les lignes du T1 n'avaient jamais quitté la ville de Nîmes. Après 6 ans de travaux d'un montant de 20 millions d'euros, les Caissarguais pourront rejoindre le centre-ville de Nîmes en 17 minutes montre en main. Les véhicules circuleront de 5h du matin à 22h07.

Devant une centaine de curieux, le Maire de la ville Christian Schoepfer se réjouit de cette perspective. "Les travaux n'ont pas été simples, notamment à cause de problèmes de prévention des inondations. Le traitement hydraulique a consommé la moitié de notre budget. Mais je suis fier de vous offrir une nouvelle mobilité."

Le premier Tram'bus est déjà bondé : les voyages sont gratuits en cette journée d'inauguration, ainsi que tous les week-ends jusqu'à Noël. Nicole s'en donne à cœur-joie. "Impeccable ! rit-elle. Avant je prenais ma voiture, et je subissais les bouchons jusqu'au parking-relai à l'entrée de l'autoroute. Je ne vois pas l'intérêt d'amener ma voiture à Nîmes. Maintenant je vais pouvoir tout faire en transports en commun !"

Ce sont bien ces bouchons systématiques que le président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, a tenté éradiquer avec ce projet. "C'est important de valoriser les transports doux, dans cette zone qui engorgeait particulièrement le sud de Nîmes. Une piste verte a également été mise en place."

Cette inauguration n'est que la première étape d'un projet de plus grande ampleur. L’extension de la ligne de Tram'bus 1 est divisée en 3 tranches : la première entre en vigueur ce week-end, et relie le centre de Nîmes jusqu'au rond-point de la D42. Les travaux de la deuxième tranche débuteront en 2021, et prolongeront l'extension jusqu'à la D135. Enfin, la troisième tranche reliera les arènes de Nîmes au Carré des officiers, dans le sur de Caissargues.