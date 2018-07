Melun, France

Gilles Pirman, maire de Saint-Clément dans l'Yonne et directeur de cabinet du département de Seine et Marne estime que ce dispositif vient en fait « renforcer la capacité d’héliportage de victimes sur le nord du territoire puisque cet équipement supplémentaire qui va être basé sur l’aérodrome de Melun-Villaroche va permettre de couvrir environ deux-cent-soixante mille personnes dont une grande partie du nord du département. Ca va changer que d’une certaine manière là où nous avions un hélicoptère, celui de l’hôpital d’Auxerre reconnaissable à sa couleur blanche, nous allons en avoir deux car cet hélicoptère, jaune et rouge, a un rayon d’action qui permettra un déclenchement sur ces communes en cas de nécessité. L’engin est médicalisé avec des médecins SAMU ou sapeurs-pompiers ».

Un gain de temps et d'efficacité dans la chaine des secours- Gilles Pirman

Une aide précieuse en cas de gros sinistre dans le nord du département ajoute Gilles Pirman. « Il interviendra en complément de celui d’Auxerre. Le transport est décidé par le régulateur en charge des secours avec un avis médical ensuite on appelle la zone opérationnelle de défense à Paris et dans des délais extrêmement bref, l’hélicoptère peut-être dépêché sur les lieux d’un sinistre. Il est en place depuis quelques jours à Melun. Ses interventions sont désormais quotidiennes en Seine-et-Marne. Pour l’anecdote, il arrive que l’hélicoptère soit sur zone avant les équipes terrestres. C’est donc un gain de temps et d’efficacité dans la chaine des secours ».

Reconnaissable à sa couleur jaune et rouge, l’hélicoptère de la sécurité civile peut intervenir sur un rayon de 110 kilomètres autour de l’aérodrome de Melun-Villaroche.