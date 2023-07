L'hélicoptère ECU 64 de la gendarmerie de Bayonne, l'ange gardien de l'été

L'hélicoptère intervient aussi bien en montagne que sur la côte basque et landaise.

Il est l'ange gardien de l'été au Pays basque. Que vous soyez plutôt branché baignade ou randonnée, l'hélicoptère Ecu 64 de la gendarmerie de Bayonne sera toujours au-dessus de vos têtes pour vous sauver. En deux mois d'été dernier, son équipage a réalisé plus de 40 interventions. Les maîtres-mots sont simples : efficacité et polyvalence.

"La spécificité de cette unité, c'est que nous avons une circonscription qui comprend deux milieux très distincts, la montagne et l'océan. C'est pour ça que nous avons développé des compétences en matière de secours avec des équipages qui sont formés au secours en milieu montagneux, mais également aux secours en milieu marin" raconte le major Philippe, pilote de l'hélicoptère.

Pendant la haute saison, ECU 64 est mobilisable du matin au soir et trois gendarmes sont en poste en permanence, l'adjudant Arnaud, plongeur, le major Alain, mécanicien et le major Philippe. "Nous sommes en mesure de décoller en moins de cinq minutes puisque nous sommes au pied de l'appareil. Donc après le décollage de l'unité, nous récupérons une équipe médicale et nous pouvons aller sur le massif de La Rhune en dix minutes. En ce qui concerne les plages, celles du littoral basque sont accessibles en cinq à dix minutes" dépeint le pilote.

L'hélicoptère peut aussi servir lors des incendies pour aiguiller les troupes au sol. © Radio France - Adrien Michaud

L'été dernier, sur la quarantaine d'interventions, l'hélicoptère de la Section aérienne de gendarmerie (SAG) de Bayonne a réalisé une trentaine de ces dernières en montagne et une dizaine au-dessus de l'océan. "Chaque plage a sa spécificité. Sur notre secteur d'action, nous allons avoir des plages avec des baïnes vers les Landes, mais aussi des courants d'arrachement sur les plages basques. Donc nous devons être polyvalents. En l'occurrence, l'été dernier nous avons eu à Biarritz des baigneurs qui se sont fait emporter à plusieurs centaines de mètres au large" relate l'adjugeant Arnaud, plongeur sur l'hélicoptère. Grâce à leur intervention ce 20 août dernier, les 16 baigneurs emportés au large ont tous été ramenés sur la terre ferme sains et saufs.

Présent aussi lors des émeutes

Ces dernières semaines, il a été utilisé pour une tout autre raison. Il a servi à surveiller les émeutes du côté de Pau. "Nous sommes intervenus pour venir en appui des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, notamment sur l'agglomération paloise, mais également sur des communes comme Mourenx et Orthez. Nous avons été sollicités trois soirs de suite. Donc trois missions de nuit pour un total de plus de 10 h de vol. L'atout de cet hélicoptère, c'est son phare de recherche puissant qui permet de venir sécuriser les interventions des forces de l'ordre au sol, dans des endroits qui sont parfois difficiles d'accès ou très sombres. Donc, le phare de recherche, apporte une sécurisation. Aussi, il a un impact psychologique sur les émeutiers assez conséquent" relate le major Phillipe.

Et une dernière preuve de sa polyvalence, ECU 64, peut aussi être envoyé en intervention sur les incendies pour aiguiller les troupes au sol, comme l'année dernière lors des feux au Pays basque.