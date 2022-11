L'idée originale du maire d'Origné dans le Sud-Mayenne : une communauté villageoise de covoiturage

Le village d'Origné, sur les bords de la Mayenne, est à mi-chemin des deux principales villes du département, Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne. Ici, comme dans d'autres communes de même taille, en pleine campagne et à plusieurs kilomètres d'une ville et de ses services, il est très difficile de ne pas utiliser une voiture pour les déplacements quotidiens, notamment pour aller travailler, pour les courses et pour les loisirs.

Afin de réduire le bilan carbone de ses habitants et de leur permettre aussi de faire des économies (essence, fonctionnement du véhicule), la mairie a eu l'idée de mettre en place une communauté villageoise de covoiturage. Une première réunion s'est déroulée lundi 14 novembre.

Au micro de Gauthier Paturo, lors de la journée spéciale "Sobriété Energétique" sur France Bleu Mayenne, Christophe Lemarié, le maire d'Origné, a dit vouloir convaincre tous ses administrés, beaucoup d'actifs, d'entrer dans ce dispositif innovant: "notre objectif c'est que l'ensemble des habitants se rencontrent, visualisent les déplacements des uns et des autres. Il faut créer des synergies, c'est mon rôle d'élu, il faut qu'on participe au bien-vivre ensemble et de tenter de trouver des solutions pour améliorer le quotidien".

Ce projet est en cours, d'autres réunions d'information sont prévues afin de consolider la démarche, le mode de fonctionnement et valider cette communauté de covoiturage, une première en Mayenne.