Île-de-France, France

L'étude est présentée comme "une première mondiale". Pendant un an, les polluants émis par des bus diesels et hybrides qui circulent en Ile-de-France vont être mesurés par Airparif, l'association chargée de mesurer la qualité de l'air en Ile-de-France. Une étude lancée et financée (pour un coût d'1,3 million d'euros) par Ile-de-France mobilités, le syndicat des transports en Ile-de-France.

Ces mesures effectuées en conditions réelles, avec des passagers à bord, ont pour objectif de "nous aider dans notre lutte contre la pollution liée aux bus", explique Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités. La région a décidé d'en finir avec les bus diesel d'ici 2025 à Paris et en petite couronne et 2029 dans toute la région. "Mais d'ici là, il y a des choses à faire : par exemple quels aménagements urbains privilégier pour réduire la pollution? Cette étude nous donnera des réponses".

22 bus équipés de caissons de mesures

Les mesures ont commencé cette semaine dans 22 bus diesels et hybrides (diesel et électrique) qui roulent à Paris et en petite couronne. Des caissons comportant 300 kg de matériel ont été installés à la place des sièges arrière. Ils permettent de mesurer pendant 7 heures par jour, 10 jours de suite, les émissions de polluants et de gaz (particules, dioxyde d'azote et monoxyde de carbone). Treize campagnes de deux semaines vont être menées pendant un an.

"En réalisant des mesures été comme hiver, à différentes vitesses, sur des voies réservées ou dans les embouteillages, cela nous permettra de mieux comprendre les facteurs qui influent sur les émissions", explique Hélène Marfaing, directrice adjointe d'Airparif. Au total 6 millions de données seront récoltées pendant un an et seront en open data. L'étude a en effet pour ambition de servir de référence au niveau mondial pour aider d'autres autorités organisatrices de transport à faire évoluer leur flotte de bus.