L'Ile de Sein conserve son canot SNSM tous temps, pas de solution pour les Sables d'Olonne

Les Sables-d'Olonne, France

"Il n'y a plus de réunion, plus de solution, c'est un gâchis" dit-on au sein de la SNSM au niveau national. La réunion prévue mercredi à Audierne pour tenter de trouver une ultime solution dans ce dossier est annulée : "ll n'y a plus de raisons de la tenir puisque chacun campe sur ses positions", ajoute la source au sein de la Société nationale de sauvetage en mer.

Un "immense gâchis"

La raison ? Ni la station de l'île de Sein, ni la station des Sables-d'Olonne ne veulent d'une vedette de première classe V1 en remplacement d'un canot tous temps pendant la durée des travaux sur le bateau qui est en chantier depuis des mois. "Nous n'avons pas d'autres solutions disponibles donc on arrête les discussions, les Sables n'auront pas de bateau de remplacement d'ici mi-septembre" explique une responsable de la SNSM évoquant un "immense gâchis".