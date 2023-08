L'incompréhension à La Rochelle face au déploiement du stationnement payant

"Je n'ai plus envie de venir en ville, je viens par obligation", pose Aline, habitante d'Angliers, croisée sur le parking de l'esplanade des parcs, à la Rochelle. En octobre 2023, les premières nouvelles zones de stationnement horodaté vont être mises en place, dans le cadre du projet "Cœur de ville apaisée".

Sylvie, venue de Marans, résume pourtant bien la volonté de la mairie et de l'agglomération : "Moi je suis pour qu'il y est moins de voitures, ça c'est clair la pollution et compagnie". Un hypercentre très piétonnisé et des mobilités douces mises en avant. Mais pour beaucoup de Rochelais, la construction du projet se résume à davantage de places de parking payantes.

"Cela fait fuir tous les commerces"

Paula tient une petite sandwicherie rue Albert Ier. Elle craint que "ça fasse fuir les clients parce que forcément, ils vont se garer loin, donc ils ne passent pas devant et ne viendront pas manger", avant de compléter : "Cela joue aussi sur le budget, quand ils payent des parkings et des [choses] supplémentaires, ils se limitent à manger." Paula a également discuté avec les commerçants des alentours : "Pour les gens qui habitent là et qui travaillent en centre-ville, c'est de plus en plus galère (sic). Cela fait fuir tous les commerces." Certains réfléchiraient même à baisser totalement le rideau selon elle.

"La ville n'est pas fermée, assure Olivier Prentout, adjoint à la mairie en charge des mobilités urbaines. Souvent, les gens disent qu'on ne peut plus aller en ville. Au contraire, on réserve la ville, soit aux mobilités douces, soit aux gens qui ont un besoin, une légitimité à y accéder - quand le commun des mortels peut marcher un peu et se garer un peu plus loin, lui, pourrait le faire." 700 à 1 000 places de stationnement sont disponibles sur les "parkings-relais", ces espaces gratuits situés en dehors du centre-ville mais que l'on peut rejoindre à bus, vélo, trottinette ou à pied via des chemins adaptés.

Laisser le temps au changement d'habitudes

L'élu met aussi en avant "une évolution des habitudes". La mairie veut rappeler qu'une communication est prévue auprès des riverains et via des panneaux de prévention sur l'évolution de ces zones, avant qu'elles ne soient effectives. La mairie se fixe pour objectif une mise en service total de ces nouveaux espaces de stationnement payant en mars 2024.