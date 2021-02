L'indre-et-Loire en alerte orange aux pluies verglaçantes et trains supprimés à la SNCF au départ de Tours

Attention sur les routes en Indre-et-Loire en vigilance orange aux pluies verglaçantes.

Les équipes du Conseil départemental sont sorties dans la nuit pour traiter préventivement les routes mais à 7 heures du matin, aucune difficulté n'était à signaler.

L'épisode de pluies verglaçantes a commencé en fin de nuit dans les Deux-Sèvres et la Vienne et devrait se déplacer vers la Touraine plus tard dans la journée.

Le risque de pluies verglaçantes va persister jusqu'à la mi-journée au minimum.

Les départements voisins de l'Indre, la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée sont eux placés en vigilance rouge aux pluies verglaçantes.

En raison de ces conditions climatiques annoncées (du verglas et pluies verglaçantes) il n'y aura aucun transports scolaires ce vendredi 12 février dans tout le département d'Indre et Loire.

Sur l'autoroute A10, depuis 4 heures du matin, interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximum est réduite à 70 km/h pour tous les véhicules, et interdiction de doubler pour tous les véhicules sur A10 du sud de Tours au nord de Saintes.

Les camions sont en cours de stockage au sud du département

A la SNCF : les perturbations sont là aussi très importantes. Plusieurs TGV à destination de Lyon et Paris-Montparnasse ont été été supprimés. Pour les TER, aucun trafic ce vendredi matin vers Chinon, Poitiers et Angers

Point actualisé 7h du matin vendredi 12 février