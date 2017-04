L’inspection du pont commence ce mardi soir à la croix d’Hauconcourt

La Sanef entame des travaux d’inspection du pont qui traverse le canal de la Moselle, au niveau de la croix d’Hauconcourt. Ils auront lieu de nuit, en deux phases, pour éviter les perturbations sur l’A31 et l’A4. Des déviations sont mises en place.

Attention, à partir de ce mardi soir, la circulation risque d’être compliquée sur les autoroutes A4 et A31, au niveau de la croix d’Hauconcourt. La Sanef inspecte et contrôle le pont qui traverse le canal de la Moselle. Conséquence, les cinq bretelles de l’échangeur A4/A31 seront fermées et la circulation se fera sur une voie sur l’A4 dans le sens Strasbourg/Paris.

Bretelles concernées :

- Bretelle A31 Thionville vers A4 Strasbourg

Bretelle A31 Metz vers A4 Strasbourg

Voie d’accès à la bretelle A4 vers Strasbourg depuis A31 Metz

Bretelle A4 Strasbourg vers A31 Thionville

Voie d’accès à la bretelle A31 vers Metz depuis A4 Strasbourg

Pour gêner le moins possible la circulation, les inspections se feront de nuit, en deux phases, de 21h à 5h. La première phase commence donc ce mardi jusqu’au vendredi 21 avril. La deuxième aura lieu du 24 au 27 avril. Des itinéraires de déviations seront mis en place via le diffuseur n°36 de Semécourt.