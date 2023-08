L'inspection du travail donne raison à un contrôleur de bus de Béziers, il ne sera pas licencié

"Je ne vous cache pas ma satisfaction de vous retrouver. J'ai été blanchi et je reprend sereinement mon service. Quel plaisir de retrouver mon emploi que j'occupe depuis 2010" confie Mounir. L'inspection du travail de l'Hérault vient en effet de refuser le licenciement de ce contrôleur de bus de l'agglomération de Béziers.

Après neuf convocations (la dernière devant un conseil disciplinaire) et une mise à pied conservatoire sans salaire, Mounir vient donc de gagner son combat contre Vectalia.

"Sept salariés licenciés en trois ans"- CGT

Le gestionnaire du réseau de bus beeMob comptait se séparer de son salarié. Vectalia l'accusait d'harcèlement. Il n'en ait rien. Les arguments avancés par l'employeur ont été jugés infondés. La CGT dénonce depuis des mois des licenciements abusifs au sein de l'entreprise. "Sept salariés ont été remerciés depuis l'arrivée de Vectalia" dixit Julien Rader, le représentant de la CGT dans le Biterrois. "Un d'entre eux a gagné son procès au début de l'été 2023. Le combat continue pour les autres".

Ce mardi soir, des militants CGT et des conducteurs de l'entreprise se sont réunis à la Bourse du travail de Béziers pour sabrer le champagne après des mois de lutte et de multiples manifestations devant le dépôt de bus. "Cette victoire ne pouvait pas mieux tomber à deux mois des élections professionnelles. C'est un message fort qui est envoyé à l'UNSA, à charge et trop impliqué contre Mounir, et trop proche de la direction" confie un conducteur de bus.

L'UNSA est majoritaire chez Vectalia depuis trois décennies. Le sera t-il encore à l'issue des élections professionnelles en novembre prochain ? Le syndicat serait en perte d'adhérents d'après nos informations. Ce que dément sa représentante locale.

