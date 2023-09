L'interdiction de circuler dans la ZFE de Marseille est étendue à davantage de véhicules polluants

Un an après les véhicules à la vignette Crit’Air 5, ce sont les véhicules Crit'Air 4 qui sont interdits de circulation et de stationnement dans la ZFE de Marseille à partir de ce vendredi. Cette Zone à Faibles Emissions concerne le centre ville élargi, dans le périmètre compris entre Gèze - Fleming - Plombières au nord ; Duparc - Sakakini à l'est ; et Prado - Rabatau au sud. Dans cette large zone de 19,5 km2, vivent 314.000 habitants, travaillent 172.000 personnes et il y a aussi 42.000 élèves.

Véhicules diesel d'avant 2006

Ces restrictions s'appliquent à tous les véhicules diesel d'avant 2006 (voitures, utilitaires, poids lourds) mais aussi aux deux roues motorisés, tricycles et quadricycles. L'interdiction est permanente (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24). Le montant de l'amende est de 68 à 135 euros.

En clair, seuls les véhicules motorisés affichant les vignettes Crit'Air 1, 2 et 3 sont désormais autorisés à circuler dans cette ZFE marseillaise, ainsi que les vignettes vertes bien entendu.

En septembre 2024, cette interdiction de circulation et de stationnement à Marseille concernera aussi les vignettes Crit’Air 3 (les diesels entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010).

Mise en place le 1er septembre 2022, la zone à faibles émissions de Marseille vise à réduire la pollution liée au trafic routier et à protéger les habitants et les professionnels qui y sont exposés.

Les opposants à cette mesure dénoncent ces ZFE, qu'ils rebaptisent "Zone à forte exclusion".