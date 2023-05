L'intersyndicale de Tisséo annonce quatre nouveaux jours de grève à Toulouse : du 31 mai au 2 juin

C'est une grève sans précédent, de quatre jours, qu'annoncent ce jeudi soir les syndicats de Tisséo, régie publique de transports en commun de Toulouse. Ils réclament depuis un mois une augmentation salariale pour compenser l'inflation, l'intégration d'une clause de sauvegarde permettant de rattraper l'inflation que la direction leur refuse cette année. Ce Jeudi, une 3e journée de grève dans le cadre de ce conflit salarial a perturbé le service de bus et de tramway mais pas celui des deux lignes du métro automatisé.

Une réunion entre la direction et les syndicats dans la matinée "n'a donné aucun résultat" selon la CGT. Stéphane Chapuis, secrétaire général de la CGT chez Tisséo, explique qu'ils ont été reçus par un le vice-président de Toulouse Métropole en charge des finances, le président de Tisséo Voyageurs, personne n'étant enclin à la discussion et à la négociation. La direction refuse sur le principe de la clause de sauvegarde, qui permet d’indexer le salaire sur l’inflation officielle. La direction de Tisséo propose une augmentation de salaires de 2,8% au 1er juillet et si l'inflation dépasse 5% en 2023, une hausse supplémentaire de 1% en fin d'année, proposition jugée insuffisante pour l'intersyndicale.

En fin de journée, l'intersyndicale a opté en assemblée générale pour une grève sur plusieurs jours, coïncidant avec la tenue à Toulouse du forum international MobiliT.AI, sur l'intelligence artificielle dans les transport ( les 30 et 31 mai au MEET). "L'intersyndicale reste soudée" assure la CGT, qui prévoit d'autres perturbations le 21 juin, jour de fête de la musique, si les négociations n'avancent pas. Des perturbations au moment de la Coupe du monde de rugby (cinq matches sont organisés à Toulouse à l'automne ) ne sont pas à exclure, a déjà prévenu l'intersyndicale.