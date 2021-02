L'obligation de tests pour voyager à destination de la Corse prolongée et renforcée jusqu'au 7 mars

Dès ce samedi l’obligation de tests pour les voyageurs à destination de la Corse est donc prolongée mais aussi renforcée annonce ce mercredi la préfecture de Corse. Désormais la fameuse attestation sur l’honneur certifiant que la personne n’est pas atteinte par la Covid ne sera plus suffisante, une preuve de test RT PCR réalisé dans les trois jours précédents le trajet devra être fournie par le voyageur à son arrivée dans l’île.

Le test antigénique n'est plus accepté

Autre nouveauté, le test antigénique n'est plus valable. Le « test rapide », antigénique, effectué en pharmacie la plupart du temps n’est plus accepté pour ces voyages en bateau ou en avion car il ne permet pas de trouver les variants, dont la propagation est actuellement l’une des principales préoccupations des autorités sanitaires.

Ces deux documents devront donc être obligatoirement présentés aux compagnies de transports. Selon les autorités, ce renforcement est motivé par une situation épidémique plus favorable en Corse que sur le continent et qu’il convient de maintenir et d’améliorer. Le taux d'incidence est globalement 4 à 5 fois inférieur en Corse par rapport aux autres régions.