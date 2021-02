L’Occitanie teste la gratuité des trains pour les jeunes de 18 à 26 ans

La gratuité des transports, on en parle régulièrement, la région Occitanie passe à l’acte : elle va expérimenter la gratuité des TER pour les jeunes de 18 à 26 ans. L’opération a été lancée par la présidente de la région, Carole Delga, lors d’une visite à la SAFRA, l’entreprise d’Albi qui rénove les rames TER de la région.

Une gratuité progressive

À partir du 1er avril et jusqu’au 31 août, quelque 2.000 jeunes âgés de 18 à 26 ans pourront tester la gratuité du TER. L’expérience sera généralisée à toute cette tranche d’âge à partir de septembre.

L’opération billets à un euro lancée l'été dernier pour relancer le tourisme en Occitanie après le premier confinement a donné des idées. L’opération a eu un gros succès, surtout auprès des jeunes. La fréquentation des TER a fait un bond de 13%, quand elle baissait en moyenne de 25% au niveau national.

Carole Delga lance l'opération trains gratuits pour les jeunes © Radio France - Matthieu Ferri

Plus je voyage, plus c'est gratuit

Cette gratuité du train sera progressive. Les cinq premiers allers et retours sont à moitié prix, à partir du sixième, tous les trajets sont gratuits. "Le principe est simple, plus je voyage, plus je crédite mon compte mobilité, moins je paie jusqu’à la gratuité totale de mois en mois", indique la présidente de la région Occitanie, Carole Delga.. "Plus vous utilisez les trains, moins vous polluez, plus vous aidez la collectivité. En contrepartie, la collectivité vous aide."

La gratuité coûte 1,5 millions d'euros

La mesure coûtera 1,5 millions d’euros à la région Occitanie. La gratuité bénéficiera à terme à 5.000 jeunes. "C’est à cette tranche d’âge qu’il faut redonner l’envie de prendre le train", ajoute la présidente de région, l’une de France qui a le plus investi dans le ferroviaire et qui fait confiance au train pour les transports du quotidien.