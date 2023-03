L’opérateur Cityscoot remplacé par la société Yego à Nice

La Ville de Nice met en place depuis 2018 un service de location de scooters électriques en libre-service et elle vient de choisir un nouvel opérateur pour remplacer Cityscoot : Yego. La société propose déjà un service de location de scooters électriques partagés en France et en Espagne (Barcelone, Valence, Seville, Málaga, Paris, Toulouse et Bordeaux).

Yego devrait commencer à déployer son offre avant le début de l’été 2023

Quelque 700 scooters seront ainsi déployés en libre-service dans toute la ville avant le début de l'été.

Dans un communiqué, la Ville de Nice indique qu'elle a été particulièrement attentive au fait que Yego soit engagée pour contribuer activement à la transition écologique et veillera aussi "à ce que le candidat retenu s’engage à lutter concrètement contre le stationnement anarchique, notamment par des solutions technologiques innovantes. Le service fonctionnera via une application permettant de géolocaliser et de réserver un véhicule. Les utilisateurs devront désormais prendre une photo au moment de la restitution attestant qu’ils ont déposé le deux-roues électrique sur une place de stationnement publique autorisée".