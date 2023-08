L'opération billet TER à un euro pour les jeunes cartonne en Occitanie

C'est le deuxième été que la Région Occitanie propose au moins de 27 ans de ne payer qu'un euro leur trajet en trains liO (la marque créée en 2018 par la Région pour dénommer son réseau de transports, trains et autocar), que ce soit un Auch-Toulouse, un Toulouse-Nîmes ou un Perpignan-Sète. Cette année, l'opération a démarré le 14 juillet, elle termine le 15 août. Et quelques jours de la fin, les chiffres 2022 sont d'ores et déjà battus, largement.

La moitié des jeunes n'avaient encore jamais pris un TER

Selon les services de la Région, 346.000 billets à un euro pour les jeunes ont été vendus entre le 14 et le 28 juillet. Daniel Aubaret le directeur marketing des trains liO SNCF Occitanie twittait quant à lui que 670.000 tickets avaient été vendus, chiffres confirmés ensuite par la Région. Cela signifie que plus de 320.000 jeunes ont pris le TER dans la région en moins de deux semaines début août au plus fort du trafic. Les deux acteurs institutionnels, Région et SNCF, s'accordent pour dire que l'opération enregistre une hausse de plus de 30% par rapport à l'été dernier.

Indice parlant, près de la moitié de ces jeunes utiliseraient les trains régionaux pour la première fois cet été, ce qui laisse à penser que l'offre tarifaire a eu un véritable pouvoir d'attraction.

Souvent décriée pour ses opérations coups de poing très médiatisées, comme cette année les week-ends entiers à un euro le trajet en TER pour tous, la présidente de la région Occitanie savoure ces chiffres. D'autant qu'elle reçoit des félicitations inattendues, comme celles du député Nupes-LFI de Haute-Garonne, Christophe Bex "Quand l’idée est bonne, il faut savoir le reconnaître. Une initiative qui fait du bien aux gens, à faire partout !", twitte t-il le 9 août. Et ça n'est pas touis les jours qu'un Insoumis applaudit Carole Delga...

Cet été, 9 000 places supplémentaires ont été mises en place chaque jour dans les trains liO.