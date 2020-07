L'opération de relevage du camion est terminée sur la Nationale 88 en Lozère

Un camion frigorifique transportant des yaourts s’est couché au niveau de la commune de Pelouse, en Lozère. Il a fallu utiliser une grue de 40 tonnes pour procéder ce mercredi matin à l'opération de relevage. Elle est terminée. Pendant ce temps, une déviation était mise en place pour les voitures via Allenc (par la RD27) et un stockage des poids lourds à Langogne et à La Jaline.

La réouverture complète de l'axe de circulation est imminente.