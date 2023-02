L'Orne va se doter de sept nouveaux radars devant la recrudescence des accidents mortels

Le nombre d'accidents corporels et mortels est reparti à la hausse sur les routes de l'Orne en 2022 selon le bilan sur la sécurité routière présentée ce jeudi midi par la préfecture. Avec 24 morts (contre 19 en 2021) et 338 blessés (+10%), "on retrouve un niveau d'accidents de la route qui était celui d'avant le Covid", constate Sébastien Jallet, le préfet du département.

Les services de l'Etat vont donc tenté d'inverser à nouveau la courbe en augmentant la prévention autour de la sécurité routière et en renforçant les contrôles sur les routes.

Trois principales causes pour les accidents mortels

Une vitesse excessive ou inadaptée est responsable de près d'un tiers des décès (Sept décès). La deuxième cause provient de la consommation d'alcool ou de stupéfiants (Cinq décès). L'inattention, la consommation d'alcool ou le non-port de la ceinture de sécurité font aussi partie des comportements à risque et sont responsables d'un quart des accidents mortels.

Près de 40% des accidents ont eu lieu dans le cadre de l'activité professionnelle ou sur le trajet entre le domicile et le travail.

La vitesse est indéniablement pointée du doigt. L'an passé, près de 1200 permis de conduire ont été suspendus (Contre 1080 en 2021) et **230 excès de vitesse dépassant de plus de 40 km/**h la vitesse autorisée ont été constatés.

Les cas positifs aux stupéfiants supérieurs à ceux liés à l'Alcool

C'est une première dans le département relève les forces de l'Ordre. Le nombre d'automobilistes contrôlés positifs aux stupéfiants (862 cas) est supérieur au nombre de contrôle d'alcoolémie positif sur le département (847). Que ce soit en Zone gendarmerie (+20%) ou en zone Police (+16%), le nombre d'infraction relevé aux stupéfiants est fortement en hausse aidé il est vrai par des tests salivaires plus fréquents et plus facilement utilisables par les forces de l'ordre.

Sept nouveaux radars mis en service d'ici la fin mars

Sept nouveaux radars automatiques vont s'ajouter aux 35 déjà existant sur le département d'ici la fin du mois de mars. Trois axes sont concernés :

Sur la RD930 entre Mortagne-au-Perche et Laigle

Sur la RD18 entre la Ferté-Macé et Flers

Sur la RD13 entre Laigle et Gacé

Piétons, cyclistes, motards lourdement impactés

La préfecture qualifie les piétons, les cyclistes et les conducteurs de deux-roues motorisés d'usagers vulnérables de la route. Ils représentent près de la moitié des personnes tuées sur les routes ornaises l'année dernière. "Nous avons besoin de mieux les protéger de mieux les sensibiliser et de sanctionner les comportements dangereux à leur égard, explique le préfet de l'Orne. Pour cela, les forces de sécurités sont très mobilisées avec un niveau de contrôle sans précédent en 2022. Nous allons encore renforcer ces contrôles. Nous serons implacables face aux mauvais comportements."

Phénomène récent : les accidents liées aux trottinettes

Neuf accidents ont impliqués des trottinettes en 2022 dans le département. "On a une augmentation des comportements inciviques d'usagers qui roulent sur les trottoirs , relève le commissaire de Police Julien Daubigny. Cela peut être un piéton qui est surpris et qui ne voit pas l'engin arriver. Ce sont aussi les conducteurs de trottinettes électrique qui adoptent les mêmes comportements irresponsables d'autres conducteurs et qui utilisent un téléphone portable ou écoutent de la musique en conduisant et qui ne font pas attention."