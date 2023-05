L'Union européenne finance à hauteur de 220 millions d'euros la ligne C du métro toulousain

Ce vendredi, la cheffe de la représentation de la Commission européenne en France, Valérie Drezet- Humez , est venue faire une visite de chantier à Toulouse. Il faut dire que l'Union européenne participe au financement de la future ligne C de métro à Toulouse, dont le coût global est estimé à 3,4 milliards d'euros. L'Union européenne participe à hauteur de 220 millions d'euros, cela comprend la connexion avec la Ligne B et la ligne Aéroport.

ⓘ Publicité

Si l'Europe participe au financement c'est parce que ce projet incite à utiliser un mode de transport doux, qu'il est connecté à cinq gares intermodales (Matabiau/ Montaudran gare/ La Vache gare routière / Colomiers gare/ Labège), et qu'il offre une meilleure couverture en termes de transport public pour desservir des zones d'habitation et d'emploi.

"Le pacte vert est une des priorités depuis 2019 de l'Union européenne. On s'est fixé l'objectif ambitieux qu'à l'horizon 2050, l'Europe soit climatiquement neutre. Avec ce projet de Ligne C on nous annonce une économie de 45.000 tonnes de CO2 par an. Ces interconnexions permettront aux Toulousains de ne plus prendre leur véhicule pour se déplacer, aller au travail," voici ce qui a permis un financement européen détaille Valérie Drezet- Humez (Drézé Humèze), cheffe de la représentation de la Commission européenne en France.

L’Union Européenne participe au financement de projets de transport urbain à travers différents programmes :

NextGenerationEU, le plan de relance et de résilience européen : 200 millions d’euros, subvention obtenue pour la ligne C.

d’euros, subvention obtenue pour la ligne C. L’Union Européenne attribue 21,1 millions d’euros au titre du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe pour la réalisation des études de la ligne C de métro et de la ligne Aéroport.

La Ligne C prévoit de transporter 200.000 voyageurs par jour dès sa mise en service en 2028.

L'Union européenne finance aussi d’autres projets de Tisséo

Les fonds européens financeront aussi une partie du nouveau parc relais de Basso Cambo, à hauteur de 1,870 millions d’euros, Linéo 12, à hauteur de 1,590 millions d’euros, la Ligne Express Muret – Basso-Cambo, à hauteur de 2,130 millions d’euros. Ils financeront, par ailleurs, le pôle d’échanges mutimodal de Grand Matabiau Quais d’Oc à hauteur de 1,870 million d’euros.

14 pistes cyclables ont reçu le soutien des Fonds FEDER REACT-EU issu du Plan de Relance européen pour lutter contre les effets de la crise COVID pour un montant de 1.471.641 euros.

Dans le cadre du Grand Parc Garonne, l’aménagement de l’île du Ramier se poursuit : la construction de deux grandes passerelles réservées aux cyclistes et aux piétons. Les chantiers des passerelles du Ramier ont démarré côté Empalot et côté Saint-Cyprien. D’ici 2024, elles formeront deux traits d’union au-dessus de la Garonne pour relier l’île à la ville.

Là aussi ces passerelles ont bénéficié d'aides des fonds européens FEDER : 4.056.764 euros pour la passerelle Rapas et 3.385.732 euros pour la passerelle Empalot.

L'Union européenne avait investi également dans Téléo, le téléphérique au sud de Toulouse, pour un montant de 6,6 millions d'euros.