L'union sacrée des élus d'Indre-et-Loire derrière le projet de RER métropolitain

Ce vendredi 27 janvier 2023, le président de la Métropole, celui de la région Centre-Val de Loire, le maire de Tours et les présidents de toutes les communautés de communes du département ont signé une déclaration d'intention, en présence du préfet d'Indre-et-Loire. Ils souhaitent la revitalisation de l'étoile ferroviaire créée il y a plus de 100 ans. L'objectif est d'offrir aux 600.000 habitants du département une alternative sérieuse à la voiture.

Cette fameuse étoile ferroviaire, elle relie Tours à huit villes : Chinon, Loches, Port-Boulet, Saint-Paterne-Racan, Château-Renault, Amboise, Chenonceaux et Port-de-Piles. Remettre toutes ces liaisons en état permettrait donc de couvrir presque tout le département avec des transports en commun, selon le maire de Tours : "Pendant longtemps, la SNCF a misé sur le tout-TGV. Là, l'objectif, c'est de redévelopper les petites lignes qui sont nécessaires pour proposer une alternative à la voiture" explique Emmanuel Denis.

Pour ce projet dont personne ne peut donner le montant exact, mais qui pourrait tourner autour du milliard d'euros, le label RER métropolitain et l'argent de l'état sont nécessaires, tout comme le soutien du conseil régional. Son président y croit, notamment parce que la rénovation de Tours-Chinon est lancée, et parce que celle de Tours-Loches est finie : "La ligne Tours-Loches est un merveilleux exemple" souligne François Bonneau. "On a réussi à négocier avec l'État près de 300 millions de travaux qui sont aujourd'hui réalisés. Il faut qu'on puisse continuer ces modernisations pour que les vitesses d'exploitation puissent être améliorées, que les temps de parcours puissent être réduits, etc".

Outre les signataires de la déclaration d'intention, plusieurs députés et sénateurs étaient présents, lors de la signature. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu, en Touraine, un projet soutenu par autant d'élus. C'est déjà un bon début, selon le président de Tours-Métropole. "C'est un projet sur 15 ans" admet Frédéric Augis. "C'est rare dans une métropole d'avoir huit branches en bon état. Il y a des endroits où il faudra bien rénover, c'est sûr, mais faisons la politique des petits pas : lançons le processus et au fur et à mesure, faisons les travaux pour la développer". Les élus soulignent par ailleurs qu'une étude de SNCF Réseau confirme le potentiel technique du projet.

Emmanuel Denis reconnait, lui aussi, que c'est un projet qui s'inscrit dans le temps long : "l'objectif, c'est d'avoir une vision finale de ce que ça pourrait donner et petit à petit construire cette vision en rajoutant des trains, en rouvrant des haltes ferroviaires, en connectant notre réseau de tram aussi" explique Emmanuel Denis. "C'est un enjeu fort pour avoir une vraie cohérence depuis le cœur de la métropole jusqu'à l'ensemble du département. Ça prendra bien sûr du temps, mais l'un des moyens, c'est que l'État soit sponsor et que nous soyons lauréats de ce fameux label RER métropolitain".

Pour l'instant, on ne sait même pas quand l'Elysée annoncera les villes retenues pour bénéficier de ce label. A priori, il s'agira des 10 métropoles les plus peuplées. Si ce critère est primordial, Tours n'en fera pas partie.