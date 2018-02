La LGV Bordeaux-Dax doit voir le jour. Plusieurs élus landais et représentants du monde économique ont signé une motion commune ce vendredi pour demander au gouvernement de respecter l'engagement de l'Etat pour la réalisation de cette infrastructure. Le Premier Ministre pourrait trancher lundi.

Le coup de pression des élus landais pour sauver la LGV Bordeaux Dax. Alain Vidalies, Charles Dayot, Elisabeth Bonjean, Boris Vallaud, Xavier Fortinon, Fabien Lainé Plusieurs élus landais de tous bords et les représentants du monde économique ont signé ensemble ce vendredi à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes à Mont de Marsan une motion adressée au gouvernement.

Tous ces acteurs demandent au gouvernement que les engagements de l'Etat soit respectés et que la LGV Sud Europe atlantique soit inscrite comme priorité dans la future loi mobilités.

Les élus landais seront reçus mardi par la ministre des Transports Élisabeth Borne alors que le Premier Ministre devrait rendre ses arbitrages lundi. La LGV bordeaux Dax devait entrer en service en 2027 mais le rapport Duron préconise de reporter le projet après 2037.

Ces élus landais, le monde économique départemental, s'inquiètent des "menaces de plus en plus lourdes et précises pesant sur le projet de LGV entre Bordeaux, Mont de Marsan et Dax, en direction du Pays Basque et de la Péninsule Ibérique". Ils s'inquiètent aussi pour "l'avenir des trains du quotidiens et du fret ferroviaire dans les Landes".

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes, Philippe Jacquemain, assure que le monde économique, les Landais attendent cette LGV, qu'"elle sera vecteur de développement" notamment pour le tourisme et le thermalisme. Elle permettra aussi de développer le ferroutage, le transport de marchandises par le rail.

Le projet de LGV Bordeaux-Dax, dont la déclaration d'utilité publique a été signée le par le Landais Alain Vidalies alors secrétaire d'Etat aux transports, a été remis en cause plusieurs fois ces derniers mois.

Alain Vidalies estime que "l'Etat peut trouver les dix milliards d'euros nécessaires" pour réaliser les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Le Landais l'a dit ce vendredi après-midi à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes

Les entailles dans le projet de LGV Bordeaux-Dax

La LGV Bordeaux-Dax ne figure pas dans les priorités du rapport Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire en France remis le 15 février dernier au Premier Ministre Le Conseil d'orientation des Infrastructures a préconisé début février de reporter la LGV Bordeaux-Dax après 2037 pour se concentrer sur la modernisation du réseau existant Début juillet 2017, le Président de la République annonce une "pause" dans les grands projets d'infrastructures lors de l'inauguration de la LGV Tours-Bordeaux pour mettre la priorité sur les transports du quotidien. Fin juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux annule la déclaration d'utilité publique concernant un tronçon de 12 kilomètres faisant partie du tracé de la future ligne au sud de Bordeaux Les opposants aux LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse ont déposé six recours devant le Conseil d'Etat

Face à ces menaces pour l'avenir des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, les élus de Nouvelle Aquitaine et d'Occitanie tentent d'infléchir la position du gouvernement qui, faute de budget suffisant, entend investir en priorité pour moderniser le réseau ferré existant, mettre la priorité sur les transports du quotidien, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de l'inauguration de la LGV Tours-Bordeaux.

Les élus de Nouvelle Aquitaine et d'Occitanie ont présenté un plan de financements innovants à la ministre des Transports, Elisabeth Borne qui permettrait en l'état de régler 77% de la facture des LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux Toulouse. Il faut trouver plus de 9 milliards d'euros.

L'Europe et SNCF réseau, qui gère l'infrastructure ferroviaire en France, débloqueraient trois milliards. Les élus proposent ensuite de lever quatre milliards d'euros, grâce à toute une série de taxes, comme la taxe carbone. Dans cette optique, les régions Nouvelle aquitaine et Occitanie demandent de pouvoir récupérer une partie de la taxe sur les produits énergétiques intérieurs, l'ancienne TIPP. Elles demandent aussi de pouvoir lever une taxe sur les bureaux comme le Parlement a autorisé la région Ile de France a le faire, pour financer le développement des transports du Grand Paris. Resterait donc deux milliards à trouver.

La Landaise Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées, assure faire en sorte que le projet de LGV Bordeaux-Dax ne soit pas enterrée. L'ancienne maire de Mont de Marsan a rencontré la ministre des Transports Elisabeth Borne a plusieurs reprises pour lui faire comprendre l'importance stratégique de cette infrastructure.

Une voix discordante, celle de Lionel Causse

Lionel Causse, député des Landes La République En Marche, défend la rénovation de l'actuelle ligne Bordeaux-Bayonne plutôt que la construction de la nouvelle ligne LGV Bordeaux Dax. Selon Lionel Causse, "il faut optimiser l'existant avant d'envisager la réalisation de nouvelles infrastructures qui aujourd'hui peuvent avoir un impact environnemental assez lourd et un impact financier au niveau de l'Etat et des collectivité".

Le député landais En Marche Lionel Causse se prononce pour une rénovation de la ligne existante Bordeaux-Bayonne Copier

Ils ont signé l'appel de la CCI des Landes pour défendre la LGV Bordeaux-Dax

Dominique Graciet - Président de la Chambre d'Agriculture des Landes

Philippe Retours - Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Landes

André Garreta - Président de la CCI Bayonne Pays Basque

Jean-François Clédel - Président de la CCI Nouvelle Aquitaine

Fabien Lainé - Député des Landes

Boris Vallaud - Député des Landes

Monique Lubin - Sénatrice des Landes

Eric Kerrouche - Sénateur des Landes

Renaud Lagrave - Vice-Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Xavier Fortinon - Président du Conseil Départemental des Landes

Charles Dayot - Président de Mont de Marsan Agglomération

Elisabeth Bonjean - Présidente du Grand Dax

Hervé Bouyrie - Présidente de l'Association des maires des Landes

Philippe Jacquemain - Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes

La LGV Bordeaux-Dax était initialement censée entrer en service en 2027

Les 160 kilomètres du projet de Ligne à Grande Vitesse entre Bordeaux et Dax doivent permettre de placer Mont-de-Marsan à un quart d'heure de la cité thermale, à 35 minutes de Bordeaux et 2h35 de Paris.

La LGV Bordeaux-Dax traverserait 24 communes landaises de Bourriot Bergonce à Dax. Le commissaire enquêteur avait rendu un avis défavorable sur ce projet en pointant notamment l'insuffisance des études d'impact sur la faune, l'habitat ou la viticulture. Le secrétaire d'Etat aux Transports à l'époque, le Landais Alain Vidalies, avait malgré tout signé la décret de déclaration d'utilité publique.