L'usager du train veut des contrôleurs

Le 25 avril le syndicat CGT des cheminots d'Avignon a interrogé les usagers en gare centre. L'objectif était de comparer les attentes des usagers et les conséquences des réductions d'effectif annoncées par la direction. En particulier en ce qui concerne l'accueil en gare et dans les trains.

Vaucluse, France

Que pensez-vous de la déshumanisation annoncée et du repli généralisé des services ? Voilà pour la question. Elle fait référence à la diminution du nombre de guichets dans les gares, quand ils ne sont pas complètement absents. Vous retiendrez que 80% des 157 usagers à avoir répondu préfèrent le contact humain pour un renseignement en gare mais que seuls 30 % des mêmes usagers trouvent facilement un guichet quand ils en ont besoin.

18% seulement des personnes interrogées ont recours aux automates.

Dans les trains la présence du contrôleur rassure 96% des voyageurs, encore plus tranquilles quand cette présence est visible et annoncée. Cela évite les incivilités et permet aussi en cas de situation perturbée d'obtenir les renseignements nécessaires, même si 60% des sondés estiment que cette information est généralement insuffisante.

Plus de personnel c'est plus de passagers

La conclusion de la CGT c'est que le contact humain et la présence de personnel reste un élément de satisfaction important. Cela participe aussi à la promotion du ferroviaire au moment où les transports en commun non routiers devraient représenter un élément essentiel de l'alternative au tout automobile.