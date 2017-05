L'usine General Electric de Belfort ne transportera bientôt plus ses énormes convois seulement par la route

Un convoi de General Electric traverse à nouveau Belfort et le nord du Territoire ce mercredi matin. Ces convois qui vont parfois 110m de long mettent six jours pour arriver jusqu'au port de Strasbourg et occasionnent souvent pas mal de perturbations sur les routes. Ça va bientôt changer.

Un gros camion. Très gros même ! Ceux qui le croise s'en rappelle souvent très bien ! Douze convois de turbines à Gaz de General Electric de 110m de long et de 800 tonnes ont déjà traversé Belfort le Nord du Territoire depuis que l'entreprise les fabrique. "Et ils seront encore plus nombreux bientôt", explique Thierry Dantec, le responsable transport de General Electric à Belfort. Et c'est sans compter sur les plus petits convois, comme celui de ce mercredi qui part à 8h de l'usine et occasionnera des perturbations pour les automobilistes et utilisateurs d'Optymo au niveau du Pont Clemenceau, de l'Avenue de la Laurencie, du Faubourg de Brisach , puis à Denney, Roppe et Lachappelle sous Rougemont.

REVOIR >> Belfort : un convoi de 110m de long transporte l'une des plus grosses turbines à gaz du monde

Des convois lents. Il faut six jours pour qu'ils rejoignent Strasbourg. Depuis plusieurs mois GE, l'Etat et les collectivités locales cherchent donc une solution pour réduire ce temps de transport et les perturbations sur les routes. Ils souhaitent passer, en partie, par les voies fluviales. Une première idée mise sur la table prévoyait donc de déposer les turbines sur un bateau dans le port de Bourgogne pour aller ensuite jusqu'à Strasbourg. "Mais le canal n'est pas adapté, les péniches seraient passées à trois centimètres près à chaque fois, ça nécessitait 15 millions d'euros de travaux, notamment sur les écluses, c'était trop risqué, l'idée est abandonnée", explique Florian Bouquet, le président du Conseil départemental du Territoire de Belfort.

Un port alsacien

Un cabinet d'études a donc été engagée pour trouver une meilleur solution. Une convention vient finalement d'être signée entre GE, les collectivités locales et l'Etat quant à un projet passant, soit par le port de Colmar, soit par celui d'Otmarsheim en Alsace. L'un des deux sera sélectionné dans les semaines à venir. Le projet serait trois fois coûteux que Bourogne et tout de même avantageux pour GE. "On gagnerait 2 jours de transport, soit 4 jours pour un Belfort-Strasbourg par turbine contre 6 aujourd'hui", explique Thierry Dantec. Les collectivités financeront les travaux sur les routes jusqu'au port choisi : "Il s'agit d'aménager les ponts, les ronds-points, les carrefours, jusqu'au port", explique Florian Bouquet, dont la collectivité s'est engagé à participer aux travaux à hauteur d'un million d'euros.

"C'est primordial pour décrocher des contrats"

Les travaux sur les routes jusqu'au port choisi se feront d'ici l'été prochain. "C'est primordial pour nous, le temps de transport joue énormément face à nos concurrents dans la signature d'un contrat", explique Thierry Dantec. Quant aux collectivités locales et à l'Etat, ils espèrent évidemment des retombées pour GE et au final pour l'économie de la région. L'entreprise va déjà monter en cadence dès l'an prochain en sortant de son usine 2 turbines de 800 tonnes par mois. C'est 1 à 2 par trimestre aujourd'hui.