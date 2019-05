L'utilisation des trottinettes électriques bientôt réglementée

Trottoirs réservés aux piétons, casque obligatoire pour les moins de 12 ans, vitesse maximale 25 km/h : l'utilisation des trottinettes électriques va bientôt être réglementée plus strictement.

Partager un trottoir entre piétons et trottinettes électriques, comme ici sur le Vieux Port de Marseille : bientôt terminé !

Marseille, France

Pour la "révolution", il faudra encore attendre un peu. Jusqu'à la rentrée prochaine, en septembre. Mais une nouvelle réglementation est prévue pour l'utilisation des trottinettes électriques qui envahissent nos centres-villes, comme à Marseille. C'est ce qu' a annoncé la ministre des Transports : un projet de décret modifiant le code de la route et fixant des règles strictes aux utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnels (EDP) motorisés, comme les monoroues, les gyropodes ou les hoverboards.

2.500 engins à Marseille

C'est précisé désormais : il faut avoir au moins 8 ans pour avoir le droit d'en conduire. Le transport des passagers sera interdit. Interdit aussi de porter des écouteurs.

"Ils nous cassent les pieds, ils nous frôlent, ils brûlent les feux rouges, ils roulent comme des fadas !" Josiane, habitante du 6e arrondissement de Marseille et piétonne

Les utilisateurs de moins de 12 ans devront, porter un casque, comme à vélo. De nuit, ou le jour mais par visibilité insuffisante, il faudra aussi porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard, etc). Les engins doivent également être équipés de feux avant et arrière, de freins, d'un avertisseur sonore. Et la vitesse maximale ne doit pas dépasser 25 km/h.

Les trottoirs ? Interdits, sauf si le maire de la commune les autorise. L'obligation ? Circuler sur les pistes cyclables. Quand il y en a. Sinon ? Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Cette nouvelle règlementation entrera en vigueur à la rentrée de septembre. Les futures amendes ? 35 euros si vous ne respectez pas les règles de circulation, 135 euros si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé. Enfin, 1.500 euros d'amende si vous roulez à plus de 25 km/h.

Après Lime, Flash et Tier, l'opérateur VOI a fait son apparition le week-end dernier à Marseille. Ce sont désormais plus de 2.500 trottinettes qui sont à disposition à travers la ville.

