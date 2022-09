L'Yonne dit "non" au transfert des routes nationales au département

C'est un sujet qui a fait l'unanimité contre lui. L'Yonne a dit "non" ce vendredi au transfert de la gestion de l'État aux départements des routes nationales. Le conseil départemental a refusé à l'unanimité de prendre à sa charge les 80 kilomètres de routes nationales restantes sur son territoire. Cela concernait 4 tronçons notamment la RN 77 entre Auxerre et l'Aube mais aussi les RN 6 et 65 qui relient les échangeurs autoroutiers d'Auxerre Nord et Sud. Le département de l'Yonne n'était pas obligé d'accepter ce transfert mais la loi le permettait. Le texte avait été promulgué en 2019, il faisait suite au grand débat post crise des gilets jaunes.

Parmi les arguments avancés par le président du Conseil départemental, il a beaucoup été question d'argent. En plus de la gestion des routes, ce transfert impliquait également les agents et le matériels immobiliers notamment les véhicules d'entretien. "Jai eu du mal à obtenir des réponses", s'agace Patrick Gendraud. "Nous avons finalement obtenu la promesse d'une enveloppe de 3,12 millions d'euros par an. Je préfère employer le conditionnel parce nous avons le droit d'être vigilant lorsqu'il s'agit de transfert", a-t-il ajouté.

Le cas de la RN 77

Le député André Villiers s'est vivement opposé à ce transfert. Egalement conseiller départemental, il a indiqué que cette route "doit faire l'objet de travaux considérables selon les règles européennes à hauteur de 400 millions d'euros, c'est-à-dire le budget total du département. Le tout pour construire une deux fois deux voie sur presque la moitié du tracé. C'est dont une double peine."